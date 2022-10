Bonus psicologo, le richieste superano i fondi: cosa succede ora

Il Bonus psicologo è stato richiesto da circa 360mila persone, un numero tale da rendere insufficienti i fondi disponibili e poterne soddisfare l’11-12%, considerando che il plafond iniziale di 10 milioni è stato rimpinguato con ulteriori 15 milioni di euro. La maggior parte delle richieste (circa il 60%) è stata formulata da under 35.

Lo scorso 19 luglio l’Inps ha pubblicato la circolare con le istruzioni per potere accedere all’agevolazione del Bonus psicologico e questo significa che in poco meno di tre mesi gli italiani hanno valutato in massa l’ipotesi di sfruttarlo per la propria profilassi mentale.

Bonus psicologo, come verrà assegnato

Le richieste potranno essere fatte fino al 24 ottobre e, a partire dai giorni seguenti, l’Inps le valuterà secondo due principi: per ordine di arrivo e per Isee più basso.

Il tentativo è quello di fare defluire i 600 euro massimi previsti dall’agevolazione verso le persone meno facoltose e, anche seguendo questa logica, i fondi saranno probabilmente insufficienti per soddisfare tutte le richieste. Considerando il fondo di 25 milioni di euro e l’agevolazione di 600 euro, si ottiene una platea di circa 41.600 persone che potranno godere del bonus. È un calcolo approssimativo ma non troppo distante dalla realtà considerando che verrà data priorità ai redditi più bassi.

Ciò non toglie che vale la pena presentare la domanda anche se le possibilità che sia accolta è ridotta del 90%.

Le fasce Isee

L’agevolazione varia da un massimo di 600 euro a un minimo di 200 euro a seconda della fascia reddituale.

Per gli Isee fino a 15.000 euro il bonus massimo previsto è di 600 euro

Per gli Isee da 15.000 a 30.000 euro il bonus massimo è di 400 euro

Per gli Isee da 30.000 a 50.000 euro il bonus massimo è di 200 euro

Si tratta di un contributo erogabile una sola volta ed è spendibile in ragione di 50 euro al massimo per singola seduta. Se lo psicologo scelto dal cittadino aderisce a questa iniziativa, sarà lui a farsi carico di ottenere il rimborso in base al codice univoco assegnato a chi ha ottenuto l’agevolazione.

Chi ne ha fatto più richiesta

Il Bonus psicologo è stato introdotto per offrire alla popolazione un supporto per smaltire gli strascichi della pandemia da Covid-19. Il quadro disegnato dalle richieste inviate all’Inps aiuta a comprendere che, a subire il contraccolpo, sono stati soprattutto i giovani. Il 43,55% delle richieste è riconducibile a persone tra i 18 e i 35 anni e il 16,6% (una su sei) a minorenni.

Per presentare la domanda occorre collegarsi al sito dell’Inps e accedere tramite Spid, Cie o Cns. In alternativa si può agire mediante il Contact center al numero 803 164 (da linea fissa) o al numero 06 164 164 da cellulare.