Come funziona il bonus psicologo e chi ne ha diritto

La legge 15 del 2022 disciplina, all’articolo 1 quater, la necessità di sviluppare l’assistenza per il benessere psicologico a vantaggio dei cittadini. Gli obiettivi sono tre: rinforzare i servizi di neuropsichiatria per i giovanissimi, potenziare l’assistenza per chi soffre di disturbi mentali e anche quella di chi, pure in assenza di diagnosi di disturbi, sperimenta stati di disagio identificati in depressione, ansia e trauma da stress. Da qui il bonus psicologo per il quale sono stati stanziati 10milioni di euro, tale da essere erogato fino a 16mila persone.

Il decreto attuativo, firmato lo scorso 27 maggio dal ministro della Salute Roberto Speranza, non è ancora stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ma le modalità di accesso al bonus sono già delineate.

Chi può ottenere il bonus psicologo

Il contributo è pensato per le persone con un Isee inferiore ai 50mila euro e prevede tre fasce: per gli Isee inferiori a 15mila euro vengono erogati fino a 600 euro, per gli Isee tra i 15mila e i 30mila euro l’importo è al massimo 400 euro che diventano 200 euro per chi ha un Isee compreso tra i 30mila e i 50mila euro. Ciò che accomuna queste tre fasce è la possibilità di usufruire del bonus soltanto una volta.

L’assegnazione tiene conto dell’ordine di arrivo delle domande garantendo la precedenza chi ha redditi più bassi.

Come richiederlo

Dal momento in cui il decreto attuativo sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ci sarà tempo sessanta giorni per richiedere il bonus per via telematica all’Inps accedendo con Spid, Cie o Cns oppure mediante il contact center che risponde ai numeri 80.31.64 per chi chiama da telefono fisso e allo 06 16.41.64 per chi usa un cellulare. In alternativa si può fare ricorso ai patronati e ai Caf che erogano anche questo servizio.

Sarà compito sia dell’Inps sia del ministero della Salute comunicare sui rispettivi siti web il giorno a partire dal quale le domande potrannoessere presentate. Alla fine dei sessanta giorni durante i quali sarà possibile richiedere il contributo i beneficiari saranno avvertiti circa l’accoglimento.

Come usare il bonus psicologo

I beneficiari dovranno soltanto comunicare al proprio psicologo il codice univoco ricevuto e, da questo momento in poi, sarà compito dello specialista comunicarlo all’Inps affinché ottenga il pagamento di quanto gli spetta. Va però ricordato che il bonus spendibile per seduta è al massimo di 50 euro e che gli psicologi che accettano il voucher soltanto su base volontaria. Prima di sceglierlo va quindi consultato il sito dell’Inps sul quale verrà riportato l’elenco degli specialisti che aderiscono.

Il codice univoco ha una durata di 180 giorni (6 mesi) alla scadenza dei quali il bonus rimanente verrà assegnato ad altri beneficiari fino a quel momento esclusi dalla graduatoria.

L’eredità della pandemia

Stiamo ancora prendendo le misure con ciò che la pandemia da Covid-19 sta ribaltando sulla società. Non ci sono soltanto i temi economici come, per esempio, Pil e inflazione. Le conseguenze sono anche di carattere sanitario e colpiscono le persone in diversi modi.