Bonus tv, come funziona e chi ha diritto allo sconto

Bonus tv, come funziona lo sconto per acquistare un nuovo televisore o un digitale terrestre e a chi è dedicata questa agevolazione? Come ricorda Money.it, si tratta di un incentivo pensato per facilitare l’adeguamento al sistema digitale DVB-T2, che si completerà entro luglio 2022. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha stanziato 150 milioni di euro per la misura. Il budget dovrebbe coprire le richieste per il periodo 2019- 2022, in ogni caso il bonus sarà disponibile fino all’esaurimento dei fondi. Da dicembre 2019 fino al 31 dicembre 2022 è possibile fare domanda per ottenere il bonus, che consiste in uno sconto sull’acquisto di un nuovo televisore o decoder fino a un massimo di 50 euro: questo significa che, se l’apparecchio scelto costerà di meno, l’importo del bonus sarà inferiore.

Il bonus tv viene quindi erogato come sconto praticato direttamente dal venditore sull’acquisto effettuato. A tal proposito è bene specificare che gli esercenti decidono su base volontaria se partecipare o meno all’iniziativa: se aderiscono, devono registrarsi sulla piattaforma dell’Agenzia delle Entrate e seguire quanto stabilito nell’apposita guida. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha posto due requisiti specifici per avere accesso all’incentivo. Nel dettaglio: - Isee non superiore a 20.000 euro; - cittadinanza italiana. Il contribuente che vuole usufruire del bonus deve presentare al venditore un modulo, precedentemente scaricato dal sito del Mise, in cui dichiara di essere in regola con i requisiti richiesti e che nessun altro componente del suo nucleo familiare abbia già usufruito del bonus. Chi rilascia false dichiarazioni va incontro alla revoca del bonus. I documenti necessari per fare domanda sono:

- il suddetto modulo;

- un documento di identità valido;

- il codice fiscale. Si può richiedere il bonus tv sia negozi fisici che in quelli online, anche all’estero, se rivenditori operanti in Paesi dell’Unione Europea e registrati sull’apposito portale Mise.



