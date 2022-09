Rottamare la televisione: ecco come ottenerlo il bonus

Tra le molteplici novità introdotte con il decreto Aiuti bis c’è anche l’aumento da 30 a 50 euro del Bonus tv, un contributo per l’acquisto di un nuovo televisore o di un decoder che non va confuso con il “bonus rottamazione” il quale, pure essendo applicabile all’acquisto di un tv, segue una logica differente.

Sono previste anche agevolazioni per gli over 70 con redditi inferiori ai 20mila euro annui. Ecco come richiedere il bonus e cosa occorre sapere.

Bonus tv, da 30 a 50 euro

Alzando di 20 euro il contributo, il governo ha voluto andare incontro alle necessità di chi è obbligato a cambiare tv o a comprare un nuovo decoder a causa degli standard imposti dal nuovo digitale terrestre che, tra le altre cose, tende al liberare la banda dai 694 ai 790 MHz in parte utilizzata dalle trasmissioni tv e da destinare ad altre tecnologie (telefonia mobile inclusa).

Gli apparecchi tv non predisposti alla ricezione delle trasmissioni o vanno sostituiti o, nel caso dei tv meno vetusti, devono essere associati a un decoder di nuova generazione.

Oltre al Bonus tv è previsto il “bonus rottamazione”, un contributo pari al 20% del prezzo di un nuovo tv e al massimo di 100 euro, spendibile però soltanto una volta per nucleo famigliare da chi rottama un vecchio televisore. Mentre il bonus tv pone dei limiti di reddito per goderne, il bonus rottamazione può essere utilizzato a prescindere dall’Isee.

Chi può richiederlo

Il bonus tv è pensato per i nuclei famigliari con un Isee inferiore ai 20mila euro e può essere richiesto fino alla fine del 2022. Si tratta di uno sconto che va chiesto direttamente al venditore, è applicabile anche ai prodotti già scontati ed è utilizzabile anche per gli acquisti online.

Il contributo è erogato dal ministero dello Sviluppo Economico e si può ottenere compilando un’autocertificazione che va consegnata al venditore.

I cittadini che hanno compiuto i 70 anni di età e che hanno un’Isee non superiore ai 20mila euro possono ricevere gratuitamente un decoder, a patto che però non abbia già usufruito del bonus tv. Si tratta di un’agevolazione concordata tra il ministero dello Sviluppo Economico e Poste Italiane. Per richiedere la consegna del decoder ci si può recare agli sportelli degli uffici postali, comporre il numero verde 800 776 883 oppure compilando la richiesta online.

Come verificare se il proprio tv è predisposto al nuovo digitale terrestre

Al di là degli accorgimenti e dei termini tecnologici legati alle compressioni audio e video stabilite dai nuovi standard, per verificare l’idoneità del proprio tv è possibile sintonizzarlo sul canale 100 o 200 del digitale terrestre. Se appare la scritta Test HEVC Main 10 il tv è compatibile con i nuovi standard. Altrimenti è necessario l’acquisto di un decoder e, nel caso di tv più datati, si dovrà procedere con la rottamazione.