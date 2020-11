La Borsa italiana entra in tendenza rialzista: appena storna pronti a comprare

Dopo la rottura di una importante resistenza la Borsa Italiana ha continuato a salire come se non ci fosse un domani, spiazzando quelli come me che pensavano che ci sarebbe stato il tradizionale pull back.

Purtroppo la statistica ci dimostra che se i prezzi volano in maniera perdurante al rialzo nel più tradizionale ed apprezzato breakout quando arriverà il pull back questo sarà sicuramente pesante o almeno più pesante di quello che sarebbe stato altrimenti.

Quindi se confidavate nel tradizionale pull back nei giorni successivi al breakout ora siete completamente spiazzati.

Il rischio di comprare ora alla garibaldina vi espone al rischio di incappare in un pull back profondo che potrebbe portarvi a soffrire prima di vedere nuovamente la luce.

Già, nuovamente la luce.

Dopo la rottura del massimo relativo precedente infatti siamo tecnicamente in un trend al rialzo e questo è sotto la luce di tutti. Bisogna solo capire quando comprare con la cariola, tutto qui. Il quid ed il quare non ci interessano molto …

Nel grafico che segue vediamo come l’indice Ftse All Share abbia rotto la resistenza di 22.963 che costituiva il massimo relativo precedente e come abbia prima infranto una debole resistenza offerta da una trend line declinante. L’indicatore MC Clellan dei rialzi ribassi continua a supportare il movimento al rialzo e questo significa che il trend, almeno per il momento è buono.

Nei giorni scorsi il rialzo sembra avere perso forza e quindi confidiamo in un ritracciamento verso i 23.000 punti del Ftse All Star prima di comprare con la cariola.

Vediamo i titoli che ci piacciono di più traendoli dalla lista dell’Independent Stock Index dell’Indipendente di Borsa, un indicatore proprietario che seleziona i titoli che hanno la crescita più regolare possibile, a 45 gradi per intenderci:

( fonte https://www.emiliotomasini.it/indicatore-iti/ pagina interattiva liberamente accessibile )

Andiamo a selezionare alcune azioni partendo dal livello di 9 dell’ITI che ci segnala il punto in cui una azione inizia ad avere un trend stabile al rialzo: