Borse, in arrivo il fondo anti-cigno nero. E venerdì parla Powell a Jackson Hole

Per decenni si è cimentato nel prevedere le più cupe sciagure finanziarie, tanto da meritarsi l'appellativo di «Dr Doom», che in America può essere approssimato a mister «destino» o «rovina». In Italia forse lo chiamerebbero «Mr gufo». Oggi, però, l'economista Nouriel Roubini - che aveva previsto l'arrivo della crisi finanziaria del 2008 - ha deciso di fare un passo in più e, a 66 anni, ha deciso di diventare un gestore di fondi. E così, se l'iter autorizzativo non subirà intoppi, il capo economista e co-fondatore di Atlas Capital Team sarà uno dei tre gestori designati dell'Etf Atlas America - prodotto a gestione passiva che replica l'andamento di un paniere di titoli selezionati - che sarà quotato negli Stati Uniti in autunno.

A darne notizia è il Financial Times, che riporta anche un virgolettato di Roubini: «Da decenni fornisco consulenza ai gestori patrimoniali, dopo aver pubblicato Megathreats (un libro sulle dieci grandi minacce per il nostro futuro, ndr) due anni fa, mi sono reso conto che ci sono una varietà di rischi emergenti di cui ci dovremmo preoccupare».

Insomma, Roubini non ha perso un briciolo del suo pessimismo cosmico e ora vuole dare agli investitori un modo per fare soldi in tempi buoni e anche con il cosiddetto «cigno nero». In un mondo di alta inflazione, di perdita di potere del dollaro, scarsità di cibo e risorse, guerre calde e fredde, cyber attacchi e manipolazioni dell'intelligenza artificiale, Roubini suggerisce un portafoglio fatto di titoli di debito americani a breve termine (massimo due anni per essere al riparo dalle fiammate inflattive) e poi oro e investimenti immobiliari resistenti al cambiamento climatico, Treasury americani indicizzati all'inflazione e commodities agricole. Una ricetta che avrà rendimenti «moderati», ma maggiori di un investimento nel reddito fisso e con minore volatilità delle azioni.

Intanto, prima di vedere se sarà necessario acquistare l'Etf anti-catastrofe di Roubini, i mercati faranno molta attenzione alle parole che sceglieranno i banchieri centrali. È ancora fresca la memoria del lunedì nero dello scorso 5 agosto, del resto, e il primo grande appuntamento in calendario è il Simposio di Jackson Hole, il meeting organizzato dalla Federal Reserve che si terrà dal 22 al 24 agosto.

L'evento più atteso sarà il discorso di Jerome Powell, che venerdì mattina farà il discorso di apertura dell'evento. C'è curiosità su quando la Fed taglierà i tassi, soprattutto dopo che il dato sull'inflazione Usa ha frenato oltre le attese e ora si attesta al 2,9 per cento.