Botta Rc Auto: ecco dove scatta l'aumento

Dopo il minimo storico, toccato durante lo scorso maggio, i premi medi Rc auto continuano costantemente a risalire.

Stando a quanto riferito dall'osservatorio di Facile.it, assicurare un'auto in Italia a luglio 2021 significa dover spendere mediamente 457,04 euro, con una crescita dello lo 0,2% rispetto al mese di giugno. Ciò nonostante, tuttavia, i premi risultano ancora nettamente inferiori se paragonati ai dati registrati nel luglio del 2020 (- 12,6%). I dati ricavati dagli esperti derivano dalle analisi di oltre 9 milioni di preventivi e relative quotazioni effettuate negli ultimi 12 mesi.

A spiegare il trend di risalita è il general manager di Facile.it: "Con il ritorno alla normalità in termini di mobilità e l'incremento del numero di veicoli in circolazione e con esso quello dei sinistri, era prevedibile un aggiustamento al rialzo" , spiega Diego Palano. "Resta solo da capire quanto sarà veloce l'adeguamento" .

Nel raffronto dei dati relativi all'evoluzione del costo medio della Rc auto tra luglio 2020 e luglio 2021, un altro elemento interessante è il calo generale dei costi su tutto il territorio nazionale, se pur con delle lievi differenze. La diminuzione più netta è quella registrata in Piemonte, con un consistente – 17,98% rispetto a 12 mesi prima. Poco dietro, e pressoché appaiate in graduatoria, la Lombardia, con un decremento delle tariffe medie Rc auto pari al 16,39% e la Liguria (- 16,38%). Fanalino di coda di questa particolare classifica risulta la Basilicata, nella quale si è verificato il calo meno consistente rispetto a luglio 2020 (- 4,82%).

Per quanto concerne invece il dato relativo alle regioni in cui si registra il costo medio più alto per una Rc auto, si conferma in vetta alla graduatoria la Campania, coi suoi 839,39 euro annui, che significa un 83,6% in più rispetto alla media nazionale.