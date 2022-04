Briatore: "Borghese ha ragione. Tutta colpa del reddito di cittadinanza"

"Sarò impopolare ma non ho alcun problema nel dire che lavorare per imparare non significa essere per forza pagati". Alessandro Borghese è finito nel mirino dei social per questa dichiarazione rilasciata al Corriere della Sera.

“I giovani preferiscono tenersi stretto il fine settimana per divertirsi con gli amici. E quando decidono di provarci, lo fanno con l’arroganza di chi si sente arrivato. E la pretesa di ricevere compensi importanti", ha detto il noto chef e conduttore televisivo nonché figlio dell'attrice Barbara Bouchet e del produttore Luigi Borghese, deceduto nel 2006. Proprio questa parentela ha scatenato le ire degli haters convinti che, con una tale famiglia alle spalle, la carriera di Alessandro sia stata notevolmente agevolata, a differenza di chi lotta per sbarcare il lunario e pagarsi le bollette. Insomma non tutti possono permettersi di lavorare gratis, ma a prendere le sue difese arriva Flavio Briatore che, sempre dalle colonne del Corriere, afferma: "Quello che dice lo chef Alessandro Borghese è la verità: molti ragazzi cercano lavoro sperando quasi di non trovarlo" . Secondo l'imprenditore molti giovani "preferiscono il reddito di cittadinanza a un percorso di carriera" e così rifiutano anche quando vengono assicurati "stipendi adeguati e contratti a lungo termine".