Cagnoli alla conquista di Key2People

Giovanni Cagnoli (foto) torna sulle scene della consulenza. Dopo una lunga militanza ai vertici prima di Bain Cuneo, di cui fu fondatore, e poi di Bain & Company Italia, nel 2018 aveva assunto la presidenza operativa, anche quale azionista, di Carisma, holding di partecipazioni in società industriali dedicata allo sviluppo di piccole e medie aziende italiane. Alla testa di Bain, Cagnoli si era occupato - quale consulente - dello sviluppo delle strategie e della ristrutturazione di aziende private, pubbliche e di primari gruppi bancari e finanziari italiani, oltre a essere stato attivo nello sviluppo e definizione di piani di turnaround e di creazione di valore per gli azionisti di grandi organizzazioni e per primarie famiglie industriali italiane.

Ora, senza lasciare la guida Carisma, ha deciso di tornare all'attività di consulenza e insieme a Ignazio Rocco di Torrepadula (che nel 2023 è stato costretto a mettere in liquidazione la sua Credimi, una fintech particolarmente attiva nell'anticipo di fatture) si appresta ad annunciare l'acquisizione del 52% di Key2People, la terza società di executive search per fatturato a capitale interamente italiano. Guidata da Cristina Calabrese (ex Olivetti ed ex Omnitel-Vodafone), Key2People è stata particolarmente attiva anche nel 2023 nell'individuazione di top manager dei colossi di Stato nell'attuale governo Meloni (in particolare alla testa di Poste e Fs).

Di fronte a una attività tanto delicata, il mondo finanziario milanese si interroga se sia opportuno che Cagnoli mantenga un ruolo qualsiasi in una società di partecipazioni come Carisma, in relazione alla quale i conflitti di interesse sarebbero più che evidenti.