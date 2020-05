La calzatura riparte da Micam: "Edizione di settembre opportunità per il rilancio"

Il mondo della calzatura, l’accessorio moda più amato, e la sua fiera, MICAM Milano, la più importante al mondo come punto fermo di ripartenza che sarà lenta e graduale ma ha nella sua manifestazione di riferimento in programma dal 20 al 23 settembre a Fiera Milano Rho, l’ opportunità più importante per tornare a promuovere e valorizzare la prodizione e in particolatre le aziende del Made in Italy. È questo il sentiment delle aziende calzaturiere e dei compratori che emerge dalla survey commissionata dal Salone Internazionale delle Calzature per ascoltare le esigenze del settore in questo momento così delicato.

“Micam è fondamentale per sostenere un settore cruciale per il Made in Italy e la nostra economia - spiega Siro Badon, presidente di Assocalzaturifici e MICAM -. Grazie alla più rilevante manifestazione fieristica internazionale del comparto calzaturiero si sostiene la connessione tra produttori e buyer. Sebbene in questi mesi si siano sviluppate opportunità alternative per le relazioni di business, l’incontro in fiera rimane la più importante opportunità di sviluppo nel mercato e la via privilegiata per procedere alle contrattazioni di ordini”.

“Le nostre aziende si sono subito adeguate con protocolli sanitari anti-contagio, quindi la stessa metodologia si può applicare anche in ambito fieristico per garantirne lo svolgimento in sicurezza - sottolinea -. Dobbiamo assolutamente dare certezze alle nostre imprese già in grande sofferenza per le ripercussioni economiche di questa emergenza. Senza un orizzonte si rischia di imboccare un tunnel senza uscita. E la conferma di MICAM è la migliore risposta alle incognite del mercato”.

“In un momento di forte incertezza per il nostro settore dovuto all’attuale crisi sanitaria globale, abbiamo ascoltato le esigenze delle aziende e dei compratori e siamo pronti ad essere al loro fianco per ripartire – aggiunge Tommaso Cancellara, ad di MICAM e direttore generale di Assocalzaturifici –. Per questo, la prossima edizione assume un particolare significato, arricchito di nuova consapevolezza e di ulteriori suggerimenti nati dal dialogo con le imprese italiane ed estere”.

“La macchina operativa è già al lavoro prosegue - e l’edizione di settembre sarà per tutti un appuntamento fondamentale per riallacciare i legami con il mercato e creare nuove opportunità in totale sicurezza. Stiamo inoltre negoziando e definendo un accordo commerciale con uno dei player più importanti a livello mondiale in servizi digitali per offrire a tutti gli espositori di MICAM un nuovo canale di vendita digitale b2b. Nelle prossime settimane divulgheremo maggiori dettagli”.

Nel contesto dell’emergenza sanitaria, l’indagine di MICAM per comprendere il mercato e proporre servizi mirati agli espositori della prossima edizione è stato un importante strumento di dialogo. L’immagine che emerge è quella di un settore che si conferma estremamente sensibile all’andamento del mercato internazionale, ma non è nuovo a battaglie contro crisi locali o globali ed è pronto a raccogliere nuove opportunità per ripartire.

IL MERCATO E LA REAZIONE DELLE AZIENDE

Le difficoltà della situazione attuale sono chiare, per gli intervistati: nella quasi totalità (oltre l’80%), denunciano di essere stati penalizzati in modo diretto dall’emergenza in corso, che ha portato a una riduzione del portafoglio ordini per oltre il 90% dei casi, paralizzando la produzione per oltre il 60% delle aziende e bloccando, di fatto, la possibilità di mostrare le nuove collezioni ai possibili compratori. Un quadro a tinte scure, che però non ferma le imprese, determinate a ripartire e a riprendersi le quote di mercato perse: il 48% prevede una ripresa delle attività commerciali a settembre mentre il 52% entro l’anno.

LE SPINTE AL CAMBIAMENTO

Emergono anche le spinte al cambiamento, che passano necessariamente nell’utilizzo di strumenti digitali per riprendere e potenziare l’attività commerciale e far fronte al lockdown quasi generalizzato e globale. Se la maggior parte delle aziende si è orientata per lo più all’invio delle immagini delle proprie collezioni ai buyer via e-mail (oltre il 60%), il 39% aveva già a disposizione mezzi digitali (a partire dal sito internet), il 31% ha fatto uso dei social network per raggiungere i propri clienti, mentre il 15% si è attrezzato aprendo, nuove piattaforme per realizzare il proprio business o utilizzando altri strumenti digitali. Ed è proprio in questa direzione che MICAM sta lavorando e a settembre, metterà a disposizione degli espositori un nuovo canale distributivo, grazie alla partnership con una delle piattaforme di servizi digitali più importanti a livello mondiale.

IL RUOLO DELLA MANIFESTAZIONE E LE OPPORTUNITA’ IN CAMPO

In un quadro così complesso, la partecipazione a MICAM, da parte delle aziende italiane ed estere, è ritenuta essenziale per concretizzare una vera ripartenza del business: circa il 75% degli intervistati è, infatti certo, o propenso a partecipare all’edizione di settembre. Non manca chi chiede maggiore sostegno alla partecipazione in fiera, sia dal punto di vista logistico che finanziario, ma l’attenzione maggiore ricade sulla necessità di azioni per garantire la sicurezza sanitaria e sulla consapevolezza che il successo della partecipazione in fiera dipenderà dai buyer che vi parteciperanno.

Proprio per accogliere al meglio i buyer e incentivare la visita alla manifestazione, MICAM – in collaborazione con Fiera Milano – sta preparando un protocollo di misure per garantire a espositori e visitatori la massima sicurezza, nella “nuova normalità” che attende gli incontri business d’ora in avanti.

