Il "trucco" in autostrada: così risparmi il 20% di benzina

È sufficiente ridurre la velocità quando si viaggia in autostrada per poter risparmiare sensibilmente sul carburante: passare da 130 km/h a 110 km/h consentirebbe di abbattere i consumi del 15-20%.

Questo almeno stando a quanto riferito da FederMobilità, che incentiva gli automobilisti italiani a seguire accorgimenti del genere. "Ecco un esempio di comportamento che in questo momento aiuterebbe il Paese, l'ambiente e anche le tasche degli utenti" , spiega l'associazione. L'invito rivolto sia ai cittadini che alle istituzioni è quello di "contribuire alla mobilità sostenibile" , scegliendo di adottare in modo consapevole comportamenti alla guida e più in generale stili di vita ritenuti da FederMobilità "utili ad attuare quei cambiamenti che da tempo l'ambiente nel quale viviamo richiede" .

Questo genere di premesse potrebbe agevolare il passaggio alla fase successiva, prosegue l'associazione, "nell'attesa di importanti transizioni e impegni veri come la sostanziale riduzione dell'uso dei combustibili fossili, una diffusa elettrificazione, una migliore efficienza energetica e l'uso di sistemi di alimentazione alternativi, come quelli basati sull'idrogeno" . Col cambio di stile di vita verso cui FederMobilità spinge i cittadini italiani e l'applicazione di nuove leggi associata all'impiego di nuove infrastrutture e tecnologie si otterrebbe, secondo l'associazione, "in modo significativo una riduzione delle emissioni di gas serra" .