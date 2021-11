Arriva l'incubo benzina: da novembre prezzi alle stelle

È un salasso continuo ma adesso si rischia di infrangere alcuni record del passato: il prezzo dei carburanti è ormai fuori controllo, la benzina sta toccando valori anche di 2 euro a litro, inimmaginabile soltanto alcuni mesi fa.

La denuncia del Codacons

Il top dei prezzi si sta raggiungendo in questi giorni: il Codacons ha denunciato “ una raffica di incrementi dei listini che supera in numerosissimi distributori della penisola la soglia psicologica dei 2 euro al litro “. Il presidente dell'Associazione dei consumatori, Carlo Rienzi, ha sottolineato gli aumenti su benzina e diesel che hanno interessato tutta Italia, da Nord a Sud. Il vero salasso è sulla "verde", che ormai viaggia verso la cifra folle anche superiore ai 2 euro a litro.

Più di 400 euro l'anno

Tra il caro bollette (luce, acqua, gas), l'aumento del prezzo delle materie prime di cui ci siamo appena occupati al Giornale.it, il colpo di grazia è dato dall'aumento senza freni dei carburanti che sono la causa principale del salasso delle famiglie italiane costrette a spendere una media di 430 euro in più l'anno per potersi spostare e andare a lavoro. " In occasione del Ponte dell’1 novembre ", ha continuato Rienzi, " un pieno di verde o di gasolio a costare oggi circa 20 euro in più rispetto allo stesso periodo del 2020 ”, ha dichiarato a blitzquotidiano. E le notizie sono pessime: il conto già salatissimo è destinato a salire nelle prossime settimane a causa delle continue oscillazioni verso l'alto dei prezzi di listino. Rienzi vede un prossimo futuro nero come la pece. “ Gli effetti di tale situazione rischiano di essere devastanti per le tasche dei cittadini e avranno ripercussioni negative sul potere d’acquisto dei consumatori e sui consumi di Natale ”.

Quanto guadagna lo Stato