Occhio a queste offerte: che cosa cambia sulla bolletta-bomba

Le rilevazioni degli aumenti delle bollette dell’energia elettrica e del gas in Italia nel primo trimestre 2022 confermano che l’incremento dei costi dei beni di consumo ha inciso notevolmente sulle tasche delle famiglie e delle imprese italiane. L’Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità (Arera) ha segnalato che la bolletta della luce è cresciuta del 55%, mentre quella del gas è più alta del 41,8%. Un balzo in avanti notevole che non è stato frenato neanche dalle misure adottate dal governo Draghi per calmierare i prezzi.

La scelta del mercato libero da parte dei consumatori

La naturale conseguenza degli aumenti dei costi delle materie prime, come riporta Il Sole 24 Ore, è stata la decisione di tanti nuclei familiari e di numerose aziende di lasciare i contratti a maggior tutela per passare al mercato libero. Secondo Arera ciò è avvenuto nel caso dell’energia elettrica per il 59,7% delle famiglie (con un incremento del 2,4% in sei mesi) e per il 70,4% delle imprese (+2,4% in più in sei mesi). Per ciò che concerne il gas, invece, il 62% dei clienti ha deciso di sottoscrivere contratti del mercato libero (ovvero l’1,8% in più sempre in sei mesi). In particolare, sono i più giovani ad abbandonare il sistema a maggior tutela.

Le offerte disponibili sul mercato

L’Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, attraverso il suo portale online, fa sapere che sul mercato ci sono ben 3.881 offerte. Per le famiglie, nel settore dell’energia elettrica, sono disponibili 1.062 offerte, mentre per le aziende 974. Riguardo alla fornitura del gas, le proposte sono 786 per i clienti domestici e 619 per le imprese.

I consigli di Altroconsumo per risparmiare sulle bollette di luce e gas

L’associazione a tutela dei consumatori Assoconsumo, ha prodotto una guida per cercare di risparmiare sulle bollette comportandosi con attenzione e parsimonia. Innanzitutto, bisogna stare attenti alla scelta degli elettrodomestici (vanno utilizzati quelli energetici di ultima generazione) che devono funzionare sempre a pieno carico e con programmi a temperature basse. Anche i condizionatori, per riscaldare o raffreddare l’aria, vanno usati mantenendo una temperatura non superiore o inferiore ai sei gradi rispetto a quella registrata all’esterno.

In linea di massima, comunque, gli elettrodomestici devono essere utilizzati per lo stretto necessario. In cucina le pentole a pressione aiutano a contenere i costi, mentre in bagno, per lavarsi, è preferibile la doccia, che consente un maggior risparmio. Per spostarsi, infine, sarebbe preferibile muoversi con mezzi pubblici, poiché, dato l’aumento spropositato dei prezzi dei carburanti, utilizzare l’auto fa lievitare le spese dei nuclei familiari.