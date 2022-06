Le carte a quota 34 milioni. Operazioni in crescita del 44%

Il 2021 si è concluso con risultati lusinghieri per Bancomat. L'azienda, di cui sono soci 120 gruppi bancari che emettono le carte ai clienti, infatti lo scorso anno ha avuto ricavi per 25,82 milioni di euro, in crescita del 29,15% sull'esercizio precedente. Una crescita determinata principalmente dall'aumento dei volumi transazionali registrati sul circuito Pago Bancomat (+3,14 milioni di ricavi).

La società ha investito sulla sua componente digitale per 1,64 milioni. In particolare, sul prodotto Bancomat Pay e sugli incentivi sulla rete d'accettazione per l'adeguamento dei terminali Pos alla tecnologia contactless e token. È stato inoltre investito per accelerare l'adozione di servizi a valore aggiunto per i clienti.

La società ha inoltre internalizzato il proprio database, centralizzando le codifiche su pos e atm abilitati a circuiti Pago Bancomat e Bancomat, registrando così un ritorno di +1,37 milioni di euro.

Alla fine dello scorso anno, erano 34 milioni le carte Bancomat e Pago Bancomat in circolazione. Ed erano 2,1 milioni i Pos abilitati all'accettazione del Pago Bancomat, con 48mila terminali atm attivi. Sono cresciute le operazioni effettuate sul circuito: +44%, per effetto dell'adeguamento del parco terminali e carte alla tecnologia contactless e delle iniziative del governo. Sono state 854 milioni le operazioni contactless, +50% rispetto al 2020 con scontrino medio di spesa sotto i 40 euro.

Crescono i micropagamenti, con un abbassamento dello scontrino medio di spesa da 57 a 50 euro. Infine, sono state 3,4 milioni le operazioni effetttuate con il servizio digitale Bancomat Pay per uno scontrino medio di 47 euro.