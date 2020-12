Il cashback di Natale? Un disastro: già problemi sulla app

Approvato il decreto attuativo del cosiddetto cashback di Stato, l'iniziativa che prevede, a partire dall’1 gennaio 2021, il rimborso del 10% di quanto speso con sistemi di pagamento elettronico nei negozi fisici (sono quindi esclusi gli acquisti effettuati online), ma anche per le somme relative per coprire i costi dell’idraulico o del medico se, ovviamente, questi hanno la disponibilità di un Pos. Nel frattempo, dall’8 dicembre, sarà avviato il cashback di Natale, la versione sperimentale di questo provvedimento che coprirà tutto il mese. L’iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di lotta all’evasione fiscale anche attraverso una riduzione dell’uso del contante.

Ma ci sono ostacoli che devono essere superati. È bastato l’annuncio e la app IO, lo strumento principale per ottenere il rimborso, ha avuto un problema tecnico definito " momentaneo " dalla società PagoPa. La sezione "Portafoglio", quella in cui si caricano le carte di credito e a breve anche il bancomat, ha smesso di funzionare.

Non è possibile, infatti, accedere in quest’area: chi ci prova vede la rotella girare per diversi secondi prima della comparsa della scritta "Non è stato possibile caricare i metodi di pagamento, riprovare per piacere". PagoPa ha informato che il problema è " in via di risoluzione da parte del team della società. Si sta lavorando per risolverlo al più presto" . E non potrebbe essere altrimenti visto che manca meno di una settimana all’inizio del cashback di Natale. Per fortuna questo sembra l’unico inconvenite tecnico: le altre sezioni dell’app IO funzionano correttamente.

Il cashback di Natale varrà per gli acquisti effettuati dal’8 al 31 dicembre 2020. Per partecipare bisogna essere maggiorenni, residenti in Italia e iscriversi sulla app "Io.it" della pubblica amministrazione o su eventuali altri sistemi messi a disposizione dagli operatori convenzionati con PagoPa. Per accedere bastano dieci acquisti con carte, bancomat e Satispay. Il rimborso è del 10% della spesa effettuata, con un massimo rimborsabile di 150 euro per tutto il mese. La somma che sarà restituita sarà accreditata a febbraio 2021 direttamente sul proprio conto corrente indicato al momento dell'adesione all'iniziativa tramite registrazione sulla app IO. Per compiere tale operazione la piattaforma richiederà di fornire il proprio codice fiscale, gli estremi di una o più carte e l’Iban.