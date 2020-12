Cashback, Palazzo Chigi esulta per adesioni Ma il sistema va in tilt

Non dire gatto se non ce lo hai nel sacco. Questo proverbio reso celebre dal grande allenatore di calcio Giovanni Trapattoni dovrebbe essere ricordato in queste ore a chi lavora a Palazzo Chigi. Dal governo, infatti, è stata espressa grande soddisfazione per l’avvio trionfale del servizio che consente di aderire al programma Cashback attraverso il quale i consumatori avranno diritto ad un rimborso per le spese effettuate nei negozi fisici compiute attraverso sistemi di pagamento elettronici.

"Solo nelle prime ore di oggi, con l’attivazione del servizio che consente di aderire al programma Cashback, sull’app IO abbiamo ricevuto quasi mezzo milione di nuove richieste di aggiunta di una carta nella sezione Portafoglio, con picchi di circa 6000 accessi al secondo. Al momento, sono già circa 1 milione gli utenti che hanno caricato un metodo di pagamento e stanno attivando il Cashback. Sono numeri impressionanti", hanno spiegato da Palazzo Chigi. Buone notizie si direbbe. Peccato che nel messaggio si specifica anche che ci sono inconvenienti tecnici sulla app che impedisce ai cittadini di registrarsi o accedere al servizio. " Questi imponenti flussi di traffico che insistono sulla sezione Portafoglio dell’app IO- è stato sottolineato- stanno causando alcuni problemi che si risolveranno a breve” .

La notizia dell’inconveniente tecnico è stata confermata anche dal Codacons che da questa mattina sta monitorando il funzionamento dell'App raccogliendo le segnalazioni degli utenti. L’associazione dei consumatori ha reso noto che al momento si stanno riscontrando "rallentamenti e malfunzionamenti dell'App io, con l'impossibilità di accedere alla sezione "Portafoglio" e registrare le proprie carte da utilizzare per i pagamenti ai fini del cashback". Accedendo a tale sezione l'app chiede dapprima di attendere il caricamento della pagina per poi avvisare, dopo diversi minuti di attesa, che al momento non è possibile caricare i metodi di pagamento, invitando a riprovare in un altro momento.

"Siamo esterrefatti per questi problemi tecnici che si presentano alla vigilia della partenza dell'extra cashback di Natale, quando cioè il servizio dovrebbe funzionare alla perfezione" , ha affermato il presidente di Codacons Carlo Rienzi. Quest’ultimo ha affermato che l’associazione continuerà a monitorare la situazione e ha garantito che se i disservizi e i rallentamenti continueranno Codacons sarà pronta a chiedere il blocco dell'intero piano cashback "fino a che non sarà garantita piena parità di accesso ai cittadini".