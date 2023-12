Le "Casse" d'Europa insieme per la sostenibilità

Lavorare in squadra per affrontare le sfide della sostenibilità: lo chiedono i cittadini europei, sempre più consapevoli dell'importanza delle politiche che affrontano i temi dell'Esg. È il focus su cui si devono concentrare gli istituti europei di promozione nazionale, come Cassa depositi e prestiti in Italia. L'invito è emerso durante l'incontro di ieri a Milano dal titolo «Eyes on a sustainable future», organizzato da Cdp guidata da Dario Scannapieco in collaborazione con Borsa Italiana e che ha visto la presenza dei vertici della francese Caisse des dépôts, della spagnola Instituto de Crédito Oficial, della tedesca Kreditanstalt für Wiederaufbau e della Bei.

I cittadini europei sono consapevoli dell'importanza che lo sviluppo economico passi attraverso l'attenzione per le tematiche Esg. E in quest'ottica gli istituti nazionali di promozione Ue si stanno adoperando per creare una rete comune a livello europeo che possa contribuire a potenziare gli investimenti sostenibili in un contesto in rapida evoluzione, con una costante necessità di risorse e nuove soluzioni.

I dati emersi dall'indagine Bva Doxa hanno sottolineato come l'Europa abbia ormai preso coscienza delle tematiche Esg, con l'ampia maggioranza dei cittadini europei che è favorevole ad accettare un orizzonte temporale di medio-lungo periodo nei rendimenti degli investimenti sostenibili. Il cambiamento climatico e le problematiche ad esso collegate restano le maggiori preoccupazioni e priorità di azione per i cittadini, ma inizia a emergere l'importanza della dimensione «sociale».