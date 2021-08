Catasto, i proprietari di casa più penalizzati: ecco dove

Città che vai, catasto che trovi: se avere una casa ad Imperia può essere un affare, a Pordenone lo è di meno. È questa l'elaborazione de Il Sole 24 Ore in collaborazione con Nomisma, che ha confrontato il valore catastale medio di abitazioni in categoria A/2 e A/3 (il 79% del totale) e le quotazioni medie di fine 2020 per un appartamento di 90 metri quadrati ad uso civile.

Il rapporto imponibile/Imu

Nella città ligure si paga l'Imu su un valore catastale medio di 73.600 euro a fronte di un valore di mercato di 202mila euro (il rapporto è uno a 2,75). A Pordenone, invece, il risultato è ribaltato: si viene tassati su 125.300 euro, mentre il prezzo si ferma sotto i 90mila euro. In questo caso, l'incrocio tra imponibile Imu e prezzi di mercato riserva alcune sorprese e mette in luce l'impatto del Covid-19 sui prezzi delle case: infatti, sui 103 capoluoghi di provincia italiani, ce ne sono dieci in cui il prezzo medio di mercato scende sotto l'importo figurativo fiscale. Oltre a Pordenone figurano anche Alessandria, Taranto, Mantova e Viterbo. Altri nove, tra cui Venezia e Milano, hanno invece un rapporto superiore a due e sono, per così dire, i più "avvantaggiati" dal catasto.

"Valori non aggiornati"

Allo stato attuale, come si legge sulle " Raccomandazioni specifiche per Paese " del 2019 della Ue citate nel Pnrr, suggeriscono una " riforma dei valori catastali non aggiornati ". La revisione, però, non è prevista nella riforma fiscale il cui disegno di legge delega è atteso a settembre in Consiglio dei ministri. Il silenzio è d'oro ma non in questo caso: nonostante le ipotesi circolate nelle scorse settimane, la volontà parlamentare è quella di non riaprire un dossier così delicato anche se è lo stesso Ministero dell'Economia ad aver sollecitato aggiornamento e integrazione dei database immobiliari " anche nell'ottica di una più equa imposizione immobiliare ".

Pesi e misure diversi

Il confronto con il valore di mercato dimostra quanto può essere diverso l'Imu a parità di delibera: la classica aliquota del 10,6 per mille, applicata da moltissimi Comuni, può tradursi in un peso fiscale più o meno pesante: si passa dallo 0,4% di carico fiscale sul valore di mercato effettivo a Imperia fino ad arrivare all'1,2% di Pordenone (dove comunque pure l'aliquota ordinaria si ferma all'8,85 per mille). E l'11,4 per mille di Milano si traduce in uno 0,5%, distante dai carichi fiscali più pesanti. Quali sono le spiegazioni di questi divari? Non c'è mai un'unica motivazione: le rendite catastali fotografano il mercato di fine anni '80 e da allora ci sono città e quartieri in cui i prezzi sono cresciuti o diminuiti. Padova, ad esempio, è penalizzata anche da rendite catastali tra le più elevate d'Italia, superate solo da Siena e Roma. Ovviamente, le eccezioni sono tantissime anche all'interno dello stesso Comune: case in centro con pochi vani hanno rendite più basse ma se sono in categoria signorile (A/1) il discorso si ribalta; abitazioni di nuova costruzione sono in genere più quotate dal catasto ma una villetta si può pagare di più se è iscritta come A/7 anziché A/2.

Dove il catasto penalizza di più

Infine, sono moltissimi gli immobili ristrutturati che hanno visto crescere la rendita (i contribuenti che sfruttano i bonus sui lavori sono ormai 10,3 milioni). E poi alcuni Comuni come Roma, Milano, Bari e Lecce sono stati oggetto di revisioni delle rendite più o meno estese mentre nella maggioranza degli altri non si è intervenuti. Di norma, fuori dai capoluoghi è probabile che il catasto sia più penalizzante per i proprietari perché nei piccoli centri i valori di mercato riflettono le minori possibilità di affitto e rivendita.