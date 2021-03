Chi si impegna, riparte

Dimentico per un momento la pandemia e ricordo qualcosa di strettamente personale che, in fondo, contiene un sentimento di speranza per il nostro Paese. Un ritorno alla mia giovinezza. A Milano, quartiere Sempione. Al bar pasticceria Remo Locatelli, attività commerciale che i miei genitori conducevano con infinita passione e grandi sacrifici. Io lì ho imparato molto. Pur svolgendo la mia vita di bambino prima e di ragazzo poi tra scuole elementari, medie e liceo, sempre al Sempione, quest'ultimo che allora si chiamava Terzo liceo di Stato poi Alessandro Volta.

Pochi giorni fa ritorno al quartiere con mio figlio Flavio. Un tuffo nella familiarità di quei luoghi pur se la città ha preso un altro volto. A un tratto, la scoperta in Via Mantegna della trattoria bar «La Fortezza» di Bombardieri Pietro. Pietro lo ricordo perché è stato mitico chef al ristorante, molto caro ai milanesi, «Torre di Pisa». Eccellente professionista, persona cordiale, dedito al dialogo nella giusta misura. Un modo di porsi molto apprezzato da personaggi della cultura, dell'imprenditoria e della politica che volentieri sedevano a quei tavoli. I tempi sono cambiati e così le frequentazioni e i proprietari del mitico ristorante. Pietro ha aperto un piccolo ambiente al «mio» Sempione, appunto in via Mantegna. Si è tirato su le maniche e è partito con pochi tavoli, tanto calore, nessuna ricercatezza fine a se stessa, piatti curati e molto buoni. Consiglio, su tutti, i carciofi fritti. In pratica fa tutto lui: è ai fornelli, serve in tavola, tiene in ordine e il prezzo è sorprendente. Diciamo alla portata dei più.

Una piccola realtà imprenditoriale condotta da un'eccellenza della cucina con amore e assoluta attenzione al cliente. Allo stesso modo dei miei genitori. Questa è l'Italia che mi piace. Vera. Che fa e fa molto bene. Esempio virtuoso in un Paese che convive con il sostegno, grazie ai nostri denari, a imprese decotte come Alitalia. E mi fermo qui per carità di patria. Che dire, allora? Viva tutti i nostri cari Pietro.