I tedeschi tentano di sfuggire a Unicredit

Commerzbank preme sull'acceleratore per provare a sfuggire alle spire di Unicredit. La banca tedesca ieri ha pubblicato i suoi conti annunciando di avere realizzato un utile netto record, pari a 2,68 miliardi di euro, con un aumento di circa il 20% rispetto al risultato dell'anno prima. I ricavi sono aumentati del 6% a 11,11 miliardi di euro. La crescita delle commissioni nette è stata «superiore alle previsioni» e ha raggiunto 3,64 miliardi di euro, con un incremento del 7%. Commerzbank, «sulla base dei solidi risultati raggiunti», proporrà all'assemblea generale di bilancio un dividendo di 0,65 euro per azione (quasi il doppio rispetto agli 0,35 euro dell'anno scorso). Inoltre, il board ha approvato l'attuazione di un altro acquisto di azioni proprie fino a 400 milioni. «Abbiamo superato la promessa di rendimento del capitale che avevamo fatto ai nostri azionisti - ha detto la ceo di Commerzbank, Bettina Orlopp - Grazie alla gestione prudente dei costi e alla focalizzazione sulle iniziative di crescita, siamo stati in grado di aumentare significativamente il risultato netto dello scorso esercizio».

Per Unicredit, le decisioni della banca tedesca si traducono in un incasso di circa 70 milioni, che potrebbe salire a 204 milioni se nel frattempo l'istituto di Piazza Gae Aulenti ottenesse l'ok della Banca centrale europea a salire oltre il 10% e decidesse di entrare in possesso dell'intera quota del 28% (dal momento che la banca guidata da Andrea Orcel ha un 18,5% potenziale in strumenti derivati).