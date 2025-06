La cordata Bancomat insieme a Epi Company per rafforzare l'autonomia europea nei pagamenti

L'alleanza EuroPA (European Payments Alliance) - rappresentata da Bancomat, Bizum, Mb Way (Sibs) e Vipps MobilePay - ed Epi Company hanno annunciato l'avvio di una cooperazione finalizzata a sviluppare soluzioni in grado di rispondere rapidamente alla sfida della sovranità europea nei pagamenti, con particolare riferimento alle transazioni transfrontaliere. L'obiettivo è permettere ai cittadini europei di inviare e ricevere denaro in modo semplice e sicuro in tutta Europa. L'intesa tra EuroPA ed Epi - spiega una nota - nasce da una visione condivisa: sviluppare una soluzione congiunta che valorizzi l'adozione diffusa e le capacità già esistenti di ciascun partecipante, attraverso una maggiore interconnessione. L'intento è coprire tutti i casi d'uso - dai pagamenti tra privati a quelli commerciali, sia online che nei punti vendita - nei mercati in cui le soluzioni partecipanti sono presenti. Lo studio attualmente in corso dovrebbe concludersi entro la fine dell'estate.

L'accordo coinvolge inizialmente 15 Paesi europei, che rappresentano complessivamente oltre 382 milioni di abitanti (l'84% della popolazione dell'Unione Europea e la Norvegia), consentendo loro di continuare a utilizzare le soluzioni di pagamento digitali preferite sia a livello locale sia a livello paneuropeo, e offrendo un approccio scalabile anche ai mercati attualmente non coperti. L'interconnessione tra soluzioni esistenti rappresenta un percorso rapido verso la sovranità e l'autonomia, in linea con gli obiettivi condivisi dalla Commissione Ue e dall'Eurosistema.