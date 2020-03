Coronavirus, Fmi: "Pronto un miliardo di dollari"

Il Fondo monetario internazionale ha pronto un piano di sostegno economico contro l'emergenza Coronavirus da 1 miliardo di dollari. A dichiararlo, in una nota, è Kristalina Georgieva, Direttore generale del Fmi.

L'istituto di Washington, si legge nel documento dal titolo "Policy Steps to Address the Corona Crisis", annuncia di avere già " 40 accordi in corso con impegni per circa 200 miliardi di dollari. E in molti casi, queste disposizioni possono fornire la realizzazione di altri veicoli per la rapida erogazione del finanziamento della crisi ". Il Fondo ha già ricevuto richieste di finanziamento e richieste da oltre 20 Paesi.

" Monitorare, contenere e mitigare gli effetti del coronavirus sono le massime priorità - sottolinea ancora l'Fmi. Puntuali e decisive le azioni delle autorità sanitarie, delle banche centrali, delle autorità fiscali, normative e di vigilanza possono contribuire a contenere l'epidemia di virus e compensare l'impatto economico della pandemia ". " Come prima linea di difesa – ha scritto il Dg Georgieva – il Fondo può varare i suoi strumenti di emergenza flessibili e a erogazione rapida per aiutare i Paesi con esigenze finanziarie urgenti ".

Secondo il Direttore generale del Fondo all'economia servono stimoli per "P revenire danni duraturi ". Inoltre è necessaria l'azione congiunta dei governi sottolineando che durante la crisi finanziaria gli stimoli di bilancio del G20 sono risultati pari al 2% del Pil solo nel 2009, ovvero circa 900 miliardi di dollari di oggi. Quindi, alla luce del coronavirus, " c'è ancora molto da fare ".

" La quarantena e la distanza di sicurezza vanno bene " per la tutela della salute pubblica ma, continua la Georgieva " L'esatto opposto è necessario per mettere al riparo l'economia mondiale ".

" Molti governi hanno già assunto misure significative ma chiaramente serve di più ", tra cui " interventi concordati che possono sostenere la domanda e la fiducia, assicurando il flusso di credito all'economia, assicurando liquidità sui mercati finanziari nazionali e internazionali ".