Coronavirus, Mag Jlt propone una polizza per l'emergenza

Il coronavirus ha costretto l'Italia a fermarsi, una strategia necessaria per contenere la diffusione dei contagi ed evitare un'emergenza sanitaria ancor più grave di quella vissuta. Dopo lo stop, ora è tempo di pensare alla ripartenza. La fase 2 è un passaggio cruciale per uscire dalla crisi e necessita di una lunga serie di azioni e misure atte a ridisegnare il Paese a livello sociale. I primi passi sono da compiere nella riorganizzazione del mondo lavorativo, che dev'essere completamente ripensato in modo tale che le aziende e le industrie non diventino focolai epidemici dai quali è facile si scateni una nuova ondata di epidemia da coronavirus. Il mondo lavorativo dev'essere modificato a tutti i livelli e in quest'ottica si inserisce la proposta di Mag Jlt, uno dei colossi assicurativi del nostro Paese.

Fronteggiare il coronavirus partendo dal basso, è questa la parola d'ordine che smuove gli ingranaggi della riorganizzazione industriale del Paese. Mag Jlt è uno dei maggiori gruppi italiani del settore organizzativo, che ha studiato una copertura a vita per le aziende di ogni ordine e grado in Italia. Si rivolge sia al comparto pubblico che a quello privato con una copertura assicurativa appositamente pensata per i dipendenti. L'idea nasce per fornire un più ampio spettro di tutela alle categorie di lavoratori che, fino a questo momento, in Italia non hanno avuto adeguata protezione. Le polizze per impiegati e operai nel nostro Paese sono storicamente lontane dagli standard assicurativi europei ed è difficile che questa classe di lavoratori abbia accesso a questa tipologia di benefit. La misura pensata da Mag Jlt prevede una copertura valida in caso di decesso per qualunque causa, sia infortunio che malattia, dunque anche in caso di morte da coronavirus. Se si analizza la situazione dell'Italia degli ultimi mesi, si ha un quadro definito di come questa misura possa intervenire positivamente nel tessuto sociale ed ecomico delle famiglie italiane.

Sono stati individuate cinque diverse opzioni di capitalizzazione assicurativa, tra i 10 e i 50mila euro. In caso di decesso con figli minori, il capitale viene raddoppiato a un costo che, per l'azienda, oscilla tra i 13,50 e i 60 euro pro capite in base all'opzione. Quella di Mag Jlt è una piccola ma fondamentale rivoluzione del comparto assicurativo, che potrebbe rappresentare uno dei punti di ripartenza del Paese. Ne è convinto Pierluca Improta, presidente e ad di Mag Jlt, che crede molto in questa iniziativa. Il gruppo ha anche deciso di supportare attivamente l'operato della Protezione Civile italiana, stabilendo che un'ampia percentuale dei ricavi derivanti dall'intermedizione venga devoluta all'ente impegnato nella lotta attiva al coronavirus.