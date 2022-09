"Centri di calore" contro i rincari: cosa sono e come funzionano

In Italia il caro bollette farà sentire i suoi effetti soprattutto a iniziare dal prossimo autunno, ma in Regno Unito sono messi ancora peggio. Da quelle parti la stagione autunnale avanza molto in fretta, arrivano i primi freddi e molte famiglie non riusciranno a pagare cifre mostruose pari a 3.500 sterline l'anno (4mila euro circa) per luce e gas. Rispetto soltanto a 12 mesi fa gli aumenti sono balzati fino all'80% in su e secondo il Financial Times in primavera potrebbe andare ancora peggio con bollette superiori a 6.600 sterline (quasi 8mila euro).

Arrivano gli "heat hubs"

Per far fronte all'emergenza che prenderà piede nelle prossime settimane, i consigli locali e i gruppi di volontari in tutto il Regno Unito stanno organizzando i cosiddetti "heat hubs", letteralmente "centri di calore" per dare sollievo a tutti coloro che non potranno permettersi il pagamento di bollette energetiche alle stelle e saranno costretti a rimanere al freddo. Come scrive il quotidiano economico britannico, un'impiegata del consiglio parrocchiale di Brampton, piccola città nel nord della Cumbria, ha detto di essere a conoscenza di molti anziani residenti in zona che si stavano già cibando di panini e altri pietanze fredde perché troppo preoccupati per il costo del gas.

Come funzionano

" Mi si spezza il cuore ", ha affermato, spiegando che il Consiglio Comunale utilizzerà una struttura idonea come ritiro invernale. “Il nostro edificio non è enorme, ma può ospitare 30-40 persone. Forniremo libri, giochi, ecc., e stiamo valutando se possiamo fornire bevande calde ", ha aggiunto. Altre cittadine inglesi, comunque, si stanno mobilitando per far fronte a questa nuova emergenza predisponendo appositi spazi all'interno di edifici pubblici tra cui biblioteche e centri ricreativi, luoghi ritenuti idonei per dare calore a chi non può permettersi il riscaldamento in casa.

"Il governo non ha i soldi"