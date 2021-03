Criptovaluta Reef +35% in 24 ore. E la sua crescita è solo all'inizio

Reef ha fatto boom. Proprio su queste colonne, ieri, scrivevamo di quella che rappresenta una delle “novità” più interessanti nel mercato finanziario parallelo delle criptovalute. La cryptocurrency coniata da Reef Finance, infatti, ha catturato l’attenzione degli addetti ai lavori per i suoi enormi margini di crescita e di profitto: secondo gli analisti il rally sarebbe solo agli inizi. E la moneta digitale, al momento, non sta deludendo le aspettative e le previsioni, che scommettevano su un forte rialzo.

Così è stato: nelle ultime ventiquattro ore la criptovaluta è cresciuta del 35%, con un volume di scambi di 160 milioni di dollari. Una crescita enorme, esponenziale, che porta appunto la capitalizzazione di mercato a 160 milioni di dollari.

Spieghiamo. Se ieri mattina la moneta digitale valeva 0,03 dollari scarsi per unità, oggi ne vale quasi 0,04. Insomma, un centesimo in più. E anche se si tratta solo di quattro centesimi di dollaro, si tratta di una crescita importante, visto che in proporzione al proprio valore, è cresciuta in modo “sproporzionato” (scusateci il gioco di parole).

Certo, siamo lontani anni luce dai volumi e dalle cifre del Bitcoin, il re delle criptovalute: per mettere le mani e mettersi nel portafolio (digitale, of course) un singolo Bitcoin, infatti, servono oltre 51mila dollari, e il suo market cap, dopo averlo sfiorato, ha sfondato il tetto dei mille miliardi di dollari. Numeri pazzeschi, difficili da scrivere, pronunciare e, soprattutto, immaginare, e non solo perché il mondo delle criptocurrency è terra ancora ignota ai più.

Tra le tante incertezze intrinseche dei mercati finanziari – a partire proprio da questo delle monete digitali, che conta più di quattromila digital coin – esistono anche certezze. E una di queste, oltre al Bitcoin, a Ethereum, Eos e altre ancora, è proprio Reef. Che secondo i più esperti analisti è destinata a crescere ancora: le stime, infatti, parlano di un rally 50x. E c’è anche chi vede all’orizzonte un rally 100x. Per chi è già minatore in questa miniera d’oro, o per chi si è appena affacciato in questa pozzo di tesori, la pepita più preziosa e scintillante sembra essere proprio quella che porta il nome di Reef.