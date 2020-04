De Puyfontaine (Vivendi): "Appoggiamo le strategie dell'ad Gubitosi"

Vivendi sposa la strategia impostata da Luigi Gubitosi per Telecom. «Negli ultimi mesi abbiamo stabilito rapporti regolari all'interno del consiglio di amministrazione di Telecom con l'evoluzione della sua governance e sosteniamo i numerosi sviluppi positivi avviati sotto la guida dell'ad Gubitosi». Lo ha detto il presidente del consiglio direttivo di Vivendi, Arnaud de Puyfontaine, ieri nel discorso di apertura all'assemblea dei soci della società d'oltralpe che è il maggior azionista di Telecom con il 23,9% e il secondo di Mediaset (dietro a Fininvest) con il 29,9%. Una strategia a due vie nel nostro paese, sul fronte tlc e su quello media, che ha portato all'inibizione dei diritti di voto per una quota del 19,9%, nella quota detenuta in Mediaset. Se la maggior parte della crescita dell'utile di Vivendi nel 2019 è dovuto al successo della controllata Universal Music, sul fronte di Groupe Canal, ossia la pay tv della società, le strategie presentate sembrano sposarsi molto bene con quelle di Mediaset. Ossia grande attenzione e investimenti sui contenuti e crescita internazionale. Vivendi infatti ha comperato M7 nel settembre scorso (per 1,1 miliardi di euro) che distribuisce canali pay in diversi paesi. Forse, alla fine, la convergenza di strategie potrà portare a un accordo sul progetto Mfe del Biscione. Sul fronte Telecom, l'assemblea della società di tlc prevista giovedì prossimo, visto quanto detto da De Puyfontiane, si preannuncia tranquilla senza tensioni con l'altro socio di maggioranza, Elliott. Unico nodo la richiesta di cancellare il dividendo da parte di una rappresentanza dei dipendenti. Per gli analisti, data l'entità delle cifra destinata al dividendo, 157 milioni, la questione non è rilevante.