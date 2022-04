La "mannaia" di S&P: la Russia rischia il "default selettivo"

L'agenzia di rating Standard & Poor's ha tagliato il giudizio sul merito di credito del debito russo in valuta estera passanndolo da "Cc/c a Sd/Sd". Tradotto, la Russia è in una situazione di "default selettivo", cioé l'incapacità di onorare i pagamenti, ma "selettivo", limitata cioè a una parte dei titoli emessi. Lo riporta una nota dell'Agenzia in cui viene indicato che il taglio segue la decisione di Mosca dello scorso 4 aprile di effettuare in rubli i pagamenti di cedole e capitale sugli Eurobond denominati in dollari.

Cosa cambia

Questo significa che, al momento, gli investitori non possono essere in grado di convertire in dollari il pagamento effettuato in rubli, o che il Governo di Mosca li converta in valuta estera " entro un periodo di grazia di 30 giorni" . Una circostanza dovuta anche all'atteso rafforzamento delle sanzioni contro la Russia nelle prossime settimane, che " ostacolerà la volontà e la capacità tecnica del Paese di onorare i termini e le condizioni degli obblighi verso i debitori stranieri ". Al momento, S&P non è in grado di sapere se i fondi trasferiti dal governo russo per i pagamenti del debito sulle obbligazioni in valuta locale (Ofz) ai conti nazionali russi possano non essere accessibili per alcuni o per tutti gli obbligazionisti non residenti, quindi non ha informazioni definitive sul processo di pagamento.

Le ripercussioni negative

Da qui si spiega la decisione di " abbassare il rating 'unsolicited' (non sollecitato, ndr) " soltanto per il debito in valuta estera, mentre restano al livello di "Cc/c" i giudizi non sollecitati per gli emittenti in valuta locale, anche se anche questi si trovano in fase di revisione (CreditWatch, ndr) con possibili ripercussioni negative. S&P ricorda anche di aver proceduto con il ritiro dei i propri rating non sollecitati sulla Russia per la decisione dell'Unione Europea preso lo scorso 15 marzo quando è stata vietata la fornitura di rating a persone giuridiche, entità o organismi stabiliti nel Paese, per rispettare la scadenza del prossimo 15 aprile fissata dall'Ue. " I nostri giudizi - precisa S&P come riporta Repubblica - riflettono la nostra visione sull'abilità e la volontà di un emittente di titoli di fare fronte appieno ai propri obblighi finanziari, in tempo e in base ai termini previsti, comprese le valute concordate ".

Cosa dice l'Osservatorio