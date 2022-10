Le difficoltà del Paese e il bel segnale di Scampia

Seppur sia palese la difficoltà a rintracciare notizie di segno positivo, ciò non significa che il nostro Paese non sia in grado di esprimerne. La prossima settimana, nel quartiere napoletano di Scampia noto ai più per vicende poco edificanti e amplificate da Roberto Saviano verrà inaugurata la nuova sede universitaria della Federico II. Si tratta di una facoltà di Medicina e chirurgia. L'educazione e l'alta formazione in uno dei territori più svantaggiati e tristemente famosi. Lì verrà fatta ricerca in un ambito così fondamentale come la medicina. Anche dal punto di vista dei simboli la notizia è molto importante. Infatti, dove prima sorgeva la Vela H, abbattuta nel 2003 (edificio espressione di bruttura, emarginazione e criminalità diffusa), adesso fa bella mostra di sé la nuova sede universitaria, una struttura di sette piani che porta la firma prestigiosa dell'architetto Vittorio Gregotti. Le aspettative sono importanti. L'auspicio è quello di attirare studenti e favorire la crescita del quartiere. Indubbiamente, un volano fondamentale per le attività commerciali. Si apprende che diversi punti vendita hanno aperto per soddisfare la sopraggiunta domanda. E altri ne seguiranno. Insomma, è l'economia reale che si muove in un contesto tradizionalmente complicato.

Va detto che il percorso che ha portato all'imminente inaugurazione è stato assai faticoso. Lungo addirittura sedici anni. Ritardi attribuibili, soprattutto, ai soliti ostacoli posti dalla burocrazia. Ma ora che finalmente siamo arrivati al taglio del nastro, è opportuno sottolineare la bontà dell'operazione. E della missione che si prefigge. Il Sistema Paese necessita di accelerazioni. L'avvio di un'impresa umana ed economica come un'università in un territorio zoppicante, è la risposta valoriale alle cattive pratiche. Dal Mezzogiorno di Napoli un bellissimo segnale.