Prysmian cede il 4,3% di Yofc

Prysmian (in foto l'ad Massimo Battaini), attraverso la controllata Draka Comteq, ha siglato un accordo per il collocamento di circa 33 milioni di azioni di Yangtze Optical Fibre and Cable (Yofc), società cinese quotata alle Borse di Hong Kong e Shanghai e attiva nella produzione di fibre ottiche per le tlc. Le azioni, pari a circa il 4,35% del capitale sociale della società, saranno vendute a un prezzo unitario di 15,44 dollari di Hong Kong ciascuna, per un incasso complessivo stimato in circa 57 milioni di euro.

Al termine del collocamento, Draka ridurrà la propria partecipazione in Yofc dal 20% al 15,65% del capitale. La cessione segue un'operazione analoga annunciata a metà aprile, quando Prysmian aveva già venduto un primo pacchetto pari al 3,7% del capitale. La decisione di ridurre ulteriormente la partecipazione riflette la strategia di Prysmian di considerare l'investimento in Yofc come puramente finanziario. Le risorse liberate contribuiranno a sostenere l'acquisizione di Channell, società statunitense attiva nelle soluzioni per reti tlc, per un valore complessivo di 950 milioni di dollari, annunciata a marzo.

Yofc, con sede a Wuhan, è nata da una joint venture tra Philips e realtà locali, successivamente passata sotto la gestione di Prysmian.

È uno dei maggiori produttori mondiali di fibra ottica e ha ampliato le proprie attività al settore laser. Yofc, nelle scorse settimane, ha rilevato il 59,18% di Penta Laser Zhejiang, ramo cinese di El.En. per circa 31 milioni di euro.