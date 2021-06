Tasse "cancellate": ecco quali vuol tagliare Draghi

Ridurre e arrivare alla cancellazione di quelle mini-imposte e di quei tributi che portano allo Stato un gettito irrisorio. È questo l'obiettivo che il governo guidato da Mario Draghi si è posto in materia economica. Come testimonia l'accordo trovato nella commissione bicamerale sul Fisco, i partiti hanno trovato l'intesa sull'idea di sforbiciare i micro-prelievi che contribuiscono alla complessità del sistema. Ora la palla è in mano all'esecutivo: il documento - che servirà da base per il ddl Delega che dovrebbe essere varato entro fine luglio - sarà votato in forma definitiva entro la fine di questo mese. Secondo la commissione, si tratta di gettiti che conferiscono allo Stato un "ricavo" dello 0,01% del totale.

Nei mesi scorsi Ernesto Maria Ruffini aveva sottolineato l'esigenza di una codificazione delle norme: il direttore generale dell’Agenzia delle entrate, in un'audizione parlamentare, aveva evidenziato che nel corso degli anni si è verificata una frammentazione " da cui deriva un sistema fiscale articolato e complesso che è un freno per gli investimenti e rende oscuro il mondo del fisco ai contribuenti ". Tanto che, dal 1972 a oggi, il decreto Iva " ha subito oltre mille modifiche e oltre 500 il Tuir (testo unico delle imposte sui redditi, ndr) ".

La sforbiciata di Draghi sulle tasse

Va considerato che le imposte italiane sono più di 100 e che dalle 10 principali (tra cui Iva, Irpef, Irap e Imu) lo Stato ricava il 90% delle entrate. Ecco perché il governo Draghi ora si è posto il traguardo di accelerare per lo stop a una serie di piccoli balzelli. Ad esempio l'Osservatorio sui Conti pubblici della Cattolica ha evidenziato circa 20 micro-imposte da abolire: tra gli altri figurano i diritti dell'Ente nazionale Risi, la tassa sulla raccolta dei funghi, l'imposta regionale sulla benzina, i diritti di archivi notarili e il tributo speciale di discarica.

Ma non è finita qui: si va dal superbollo alle tasse di pubblico insegnamento passando per la tassa di laurea. Nello "sfoltimento sistematico" si toccano poi anche altri ambiti fiscali: i diritti di licenza sulle accise, l'imposta erariale sui passeggeri degli aerotaxi e l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili. Senza tralasciare altri micro-pagamenti come l'addizionale regionale sui canoni di utenze delle acque pubbliche, la maggiorazione del tributo comunale sui rifiuti, la tassa regionale di abilitazione all'esercizio professionale e l'imposta sugli intrattenimenti.