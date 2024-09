Edison punta sul wi-fi e vede 4 milioni di clienti

Ascolta ora 00:00 00:00

Edison spinge sull'acceleratore verso l'obiettivo di 4 milioni di contratti al 2030 e non esclude di far anche meglio. Una sponda alla crescita rispetto agli attuali 2,8 milioni dovrebbe arrivare da «Risolve», nuova piattaforma di servizi per la gestione delle utenze e della casa, che comprenderà la novità dell'offerta wi-fi. Infatti, in aggiunta ai tradizionali servizi luce e gas, il gruppo di Foro Buonaparte dal 1° ottobre debutterà nel settore tlc con un target di copertura della base clienti del 10% entro il 2028. «È un obiettivo ragionevole - ha spiegato l'amministratore delegato di Edison Energia, Massimo Quaglini (in foto) - oggi sarebbero 280mila e in prospettiva al 2030 saranno molti di più alla luce del target di crescita che abbiamo da qui al 2030». L'allargamento dell'offerta al settore telco verrà implementato sfruttando le rete disponibili di operatori quali Open Fiber e Fastweb che hanno una copertura dell'intero territorio nazionale.

«Non vogliamo fare telecomunicazioni - ha precisato Quaglini -. Aquisiamo il servizio e lo mettiamo a disposizione nella logica di mettere insieme diversi elementi in modo da proporre dei pacchetti». Edison non si è invece sbilanciata su un allargamento anche alle assicurazioni.

«In questa fase cerchiamo di associare servizi di assicurazione con i principali elementi di casa. Poi se troveremo spazio e richiesta, non ci tireremo indietro». Oltre alla novità del wi-fi, la nuova piattaforma Risolve va a integrare la fornitura di energia elettrica e gas con altri servizi a valore aggiunto per la casa (efficienza energetica e manutenzione delle case), un mercato che Edison Energia stima -sulla base dei dati Istat e di Polimi - di circa 50 miliardi con un potenziale di crescita al 2030 del 5%. Edison, sempre ieri, ha avviato i lavori per la ricostruzione di 4 impianti eolici in provincia di Chieti.

La rimozione di 67 turbine e l'installazione di 18 di nuova generazione permetterà il raddoppio dell'energia rinnovabile a disposizione della rete e una contestuale riduzione del numero di aerogeneratori di oltre il 73 per cento.