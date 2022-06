Elettronica, la produzione cresce ma il 2022 è iniziato in salita

Produzione industriale a +16,6% nel 2021 per le filiere dell'elettronica ed elettrotecnica, con il segno positivo oltre i livelli del pre-Covid. Una variazione percentuale che, rispetto al 2020, supera quella del manifatturiero (+13,5%) e che porta i due macrosettori di Anie a superare del 3,5% la produzione del 2019. Per i settori che fanno capo ad Anie (la federazione del comparto aderente a Confindustria), il 2021 si traduce quindi in un fatturato di 76 miliardi. Sono i dati salienti presentati ieri dal presidente Filippo Girardi (in foto) nel corso dell'assemblea annuale. I numeri delineano uno scenario che da un lato si lascia alle spalle il contraccolpo dell'emergenza pandemica e dall'altro impongono ad Anie e al governo di vigilare sui rincari delle commodity e dell'energia che hanno iniziato già nel quarto trimestre del 2021 ad attivare dinamiche rialziste sui fatturati di settore.

Punto di partenza, oggi, è che il sistema Anie vale 76 miliardi di fatturato nel 2021. Di questi, 49,6 miliardi dalle tecnologie elettrotecniche ed elettroniche; 19,8 miliardi dall'impiantistica industriale. E ancora: 22 miliardi sono generati dalle esportazioni, con un saldo attivo di 7,3 miliardi per la bilancia commerciale. La ripresa della domanda globale nella prima parte del 2021 e il miglioramento dei fondamentali macroeconomici assieme al graduale riavvio del ciclo degli investimenti per il mercato interno, hanno avuto un effetto volano sui volumi di produzione industriale e sul fatturato della manifattura, saliti rispettivamente in media d'anno al +13,5% per la produzione industriale in volumi (-11,8% nel 2020) e al +22,5% per il fatturato aggregato in valore e a prezzi correnti (-11,4% nel 2020). «Lo scenario economico che le imprese Anie stanno affrontando in questo 2022 è molto complesso, il fatturato cresce in maniera asimmetrica sulla spinta del rincaro delle commodity minerali ed energetiche rispetto al calo della produzione», ha osservato Girardi.