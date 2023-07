Enel procede a passo svelto. Debito già ridotto di 8 miliardi

Il 2022 va in archivio con un giro d'affari consolidato di 1,88 miliardi di euro (+7% sull'anno precedente) per il gruppo San Donato, di cui fa parte anche l'ospedale San Raffaele di Milano. A favorire i conti è stata l'«ottima ripresa dell'attività sanitaria con il risolversi della pandemia Covid». E sul tema delle nuove acquisizioni ci saranno delle sorprese entro la fine dell'anno. «Abbiamo tanti dossier sul tavolo e qualcosa di concreto, di acquisto puro, entro fine anno lo presenteremo», afferma il vice presidente del gruppo Paolo Rotelli (nella foto), affiancato alla presentazione del bilancio e del nuovo assetto societario dal presidente del gruppo Angelino Alfano e dal vice presidente Kamel Ghribi.

San Donato si conferma ai vertici della sanità privata italiana con 5,4 milioni di pazienti trattati nell'ultimo anno, in 54 strutture sanitarie (di cui 18 ospedali), con più di 7.000 medici, con 5.566 posti letto e 18.240 collaboratori complessivi di cui il 60% sono donne.

Il gruppo ha dovuto fare i conti con costi della produzione aumentati in maniera più che proporzionale rispetto all'aumento dei ricavi e questo ha generato un peggioramento del margine operativo lordo di circa 10 milioni (155 milioni nel 2022 rispetto a 165 milioni nel 2021). Tale risultato sconta la forte riduzione dei rimborsi Covid da 72 milioni nel 2021 a 2 milioni nel 2022 e il significativo impatto dell'inflazione, con un incremento netto dei costi relativi all'energia di 30 milioni di euro rispetto al 2021. Il gruppo ha inoltre proseguito con il proprio piano di investimenti che nel 2023 sono stati pari a 230 milioni, senza accumulare ritardi nei principali cantieri. In particolare, come previsto, il nuovo Ospedale Galeazzi-Sant'Ambrogio è stato aperto ad agosto 2022.

Si avvia verso la conclusione, inoltre, il percorso di riorganizzazione societaria intrapreso tre anni fa all'insegna della semplificazione: Velca, partecipata al 100% dalla Papiniano, diventa la holding alla quale fanno capo tutte le società operative, con ruolo di direzione e coordinamento. La denominazione della holding cambierà da Velca a Gruppo San Donato. Nella compagine di governance interna si inserisce inoltre un nuovo organo consultivo: l'Ethic and Legal Advisory Committee, con competenze trasversali a tutte le società operative del gruppo. Il comitato sarà presieduto da Giovanni Salvi, ex Procuratore Generale della Corte di Cassazione, e avrà il compito di supportare il gruppo relativamente alle materie etiche e legali.