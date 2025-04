EssiLux corre verso 28 miliardi con i nuovi prodotti vista-udito

Ascolta ora 00:00 00:00

EssilorLuxottica ha chiuso il primo trimestre 2025 con ricavi consolidati pari a 6,8 miliardi di euro, in crescita dell'8,1% a cambi correnti rispetto al primo trimestre 2024. A livello geografico, tutte le regioni sono cresciute del 9-10% a tassi di cambio costanti, con l'unica eccezione del Nord America che ha registrato un aumento del 4% a 3,1 miliardi. In dettaglio, l'area Emea ha registrato ricavi per 2,5 miliardi, in aumento del 9,9% rispetto al primo trimestre 2024, in linea con la buona crescita dello scorso anno. L'Asia-Pacifico ha registrato a sua volta un fatturato di 852 milioni (+10,4%), mentre in America Latina è stato pari a 369 milioni (+9,2%). La società conferma il suo obiettivo di crescita annuale del fatturato mid-single-digit dal 2022 al 2026 a tassi di cambio costanti (sulla base del fatturato proforma 2021), puntando verso quota 27-28 miliardi, e prevede di raggiungere un utile operativo rettificato sul fatturato pari al 19-20% entro la fine di tale periodo.«Nel primo trimestre abbiamo mantenuto una solida traiettoria di crescita grazie al contributo di tutte le aree geografiche e di tutti i business, che hanno svolto un ruolo determinante nel sostenere il nostro percorso tra wearable e med-tech». Lo affermano Francesco Milleri (foto), presidente e amministratore delegato, e Paul du Saillant, vice amministratore delegato di EssilorLuxottica. «Da Stellest, con i nuovi dati clinici a sei anni che ne confermano l'efficacia a lungo termine nel rallentare la progressione della miopia, fino al lancio di Nuance Audio che, già disponibile negli Stati Uniti, in Italia e in Francia, nasce una nuova categoria di prodotto, sicchè l'impegno per realizzare i nostri obiettivi strategici è più concreto che mai», spiegano Milleri e du Saillant. «I nostri marchi esprimono oggi una grande vitalità: dal grande successo di Ray-Ban Meta alla celebrazione dei 50 anni di Oakley come brand sportivo di riferimento a livello globale, fino all'estensione della partnership tra Oliver Peoples e Roger Federer. Gli oltre 200.

000 collaboratori, con la loro passione e dedizione, sono il vero motore di questa crescita», aggiungono il presidente e amministratore delegato con il vice, secondo i quali «l'aumento del numero dei dipendenti-soci conferma la fiducia che le nostre persone ripongono nel gruppo e nei suoi valori».