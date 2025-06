Essilux cresce in Asia. Shopping in Malesia

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo l'operazione nel medtech, EssilorLuxottica torna protagonista con un'acquisizione nel mercato asiatico. Il colosso dell'occhialeria, controllato dalla Delfin della famiglia Del Vecchio, ha siglato un accordo per rilevare uno dei principali operatori della Malesia nel retail ottico, che ha oltre 90 punti vendita a marchio A-Look, Seen e Owl, nelle aree orientale e peninsulare del Paese. L'acquisto delle insegne permetterà a EssilorLuxottica di consolidare ulteriormente la propria presenza nell'area. Essilux è particolarmente attiva nel South East Asia e nel Far East, compresi Giappone e Corea. Ha catene a Singapore e Vietnam e stabilimenti produttivi in Laos.

«L'integrazione di A-Look, Seen e Owl nel network retail del nostro Gruppo ci offrirà una comprensione più profonda delle dinamiche del settore in Malesia, rafforzando il nostro impegno nella sensibilizzazione sull'importanza della salute visiva» ha commentato Francesco Milleri (in foto), presidente e ad. «Al tempo stesso, promuoveremo una maggiore consapevolezza, desiderabilità e interesse verso prodotti innovativi e di alta qualità».

Il gruppo conferma inoltre il proprio impegno a mettere a disposizione di tutti i partner ottici un'offerta sempre più completa di prodotti. EssilorLuxottica è presente nel Paese anche con stabilimenti per la produzione di lenti. L'operazione dovrebbe concludersi entro la fine di giugno 2025 ed è soggetta all'approvazione delle autorità regolatorie competenti. Per gli analisti di Equita «il sud-est asiatico è sempre stata un'area di potenziale crescita della presenza retail di Essilux, essendo l'Asia (dopo l'acquisizione di Grand Vision) una delle aree geografiche con la minore presenza retail di Essilux (ad eccezione dell'Australia) e con dinamiche di crescita interessanti. Il deal è quindi molto coerente alla strategia delineata dal gruppo».

Il chief strategy officer Leonardo Maria

Del Vecchio, che ieri ha ricevuto il Premio Made in Italy Sostenibile 2025, ha chiarito che «sicuramente quest'anno dopo le acquisizioni fatte, ci sarà una fase di consolidamento per sviluppare e far fruttare le sinergie».