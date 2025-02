EssiLux, pieno di utili. "Inizia la nuova fase"

Ascolta ora 00:00 00:00

Nel 2024 EssilorLuxottica ha conseguito un utile netto di 2,35 miliardi di euro (+3% annuo). Anche i ricavi sono aumentati a 26,5 miliardi rispetto ai 25,3 miliardi dell'anno precedente, con un'accelerazione significativa nel quarto trimestre, che ha visto una crescita del 9,2% a cambi costanti. Il margine operativo adjusted si mantiene al 17% a cambi costanti, mentre il dividendo unitario proposto rimane invariato a 3,95 euro con possibilità di pagamento in azioni. Il free cash flow è rimasto robusto, attestandosi a 2,4 miliardi di euro. A livello geografico, il Nord America ha accelerato nel quarto trimestre, con una performance positiva di Sunglass Hut. Anche la regione Emea si è dimostrata solida, trainata sia dal segmento professional solutions sia dal direct to consumer. Notevole il successo di Ray-Ban Meta con due milioni di pezzi venduti. «Stiamo costruendo qualcosa di nuovo: sono prodotti ottici, di moda e anche prodotti tecnologici», ha spiegato il presidente e ad di Essilorluxottica, Francesco Milleri (in foto) in conference call aggiungendo che l'obiettivo è «consolidare la piattaforma» prima di estenderla anche ad altri brand. EssiLux ha confermato l'obiettivo di crescita del fatturato annuo mid-single-digit a cambi costanti, con target tra 27 e 28 miliardi. Il gruppo prevede inoltre di raggiungere un utile operativo adjusted compreso tra il 19 e il 20% del fatturato.

«Il 2024 è stato un altro anno di successi straordinari, il quarto consecutivo di crescita del fatturato in linea con i nostri obiettivi, con una forte accelerazione nel quarto trimestre, grazie al contributo di tutte le aree geografiche e di tutti i business, e con utili di gruppo che raggiungono ancora una volta livelli record», hanno dichiarato Milleri e Paul du Saillant, vice ad, commentando i risultati.

«Entriamo nel nuovo anno con fiducia, determinati a raggiungere i nostri obiettivi di lungo termine e ad avere un ruolo da protagonisti, in una nuova fase ricca di opportunità come mai prima d'ora», hanno aggiunto sottolineando che «con Ray-Ban Meta che porta l'eyewear nel digitale e Nuance Audio, approvato dalla Fda americana, stiamo disegnando orizzonti nuovi».