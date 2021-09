Il piano anti evasione: cosa cambierà per i pagamenti

L'evasione fiscale è sempre di più un pallino del governo: per contrastarla saranno estesi e potenziati " i pagamenti elettronici e riducendo drasticamente i costi delle transazioni cashless ".

Cosa dice il rapporto Nadef

È quanto c'è scritto sul " Rapporto sull'evasione fiscale e contributiva " allegato alla Nadef, il Documento di Fiinanza Pubblica che riporta quali sono le nuove strategie per combattere l'evasione, sottolineando come sia un " obiettivo prioritario, dopo la fisiologica sospensione delle attività di notifica " a causa della pandemia. Per fare in modo che il contrasto sia efficace, si continuerà a puntare sull'Isa, gli Indici sintetici di affidabilità, indicatori che, attraverso la misurazione di dati ed informazioni relative a più periodi d'imposta tramite un metodo statistico-economico, danno una sintesi di valori " tramite la quale sarà possibile verificare la normalità e la coerenza della gestione professionale o aziendale dei contribuenti ". Accanto a questi, validi strumenti rimangono sempre la fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, l'inasprimento delle pene per i grandi evasori, il rafforzamento degli strumenti di contrasto alle frodi nel settore dei carburanti e il contrasto dell'evasione e illegalità nel settore dei giochi.

"Obiettivo prioritario"

" Il contrasto all’evasione continuerà a essere considerato un obiettivo prioritario per l’Amministrazione finanziaria, dopo la fisiologica sospensione delle attività di notifica determinatasi a seguito dell’emergenza epidemiologica ", spiega il governo. La lotta all’evasione, si legge ancora nel rapporto, " sarà perseguita attraverso un piano organico basato sulla semplificazione delle regole e degli adempimenti nonchè su una nuova e più efficace alleanza tra contribuenti e Amministrazione finanziaria" .

Ecco il bonus Bancomat

Dopo la fine del cashback, ecco il bonus bancomat destinato a raccoglierne l'eredità: sia il primo che il secondo caso sono stati creati per ridurre sempre di più l'utilizzo di denaro liquido offrendo incentivi quando si paga con carta o bancomat. La differenza tra cashback e bancomat è la platea a cui ci si rivolge: nel primo caso erano stati messi in primo piano gli acquirenti, nel secondo ci sono i negozianti. Il bonus bancomat sarà un vantaggio soltanto per i titolari di Partita Iva intervenendo con tre crediti d’imposta differenti: il primo rende nulle le commissioni, il secondo rimborsa gli esercenti dei costi sostenuti per acquistare i POS ed il terzo riguarda il credito d’imposta che copre i costi affrontati per le "casse smart", quelle che raccolgono e inviano i dati fiscali dell’attività in maniera automatica. L'entrata in vigore del bonus sarà integrata dal Decreto Lavoro ed attiva almeno fino a fine anno. Infine va ricordato che nella direzione di una drastica riduzione dell'uso del contante va anche il nuovo tetto per il cash che dall'1 gennaio 2022 dovrebbe scendere a 1000 euro.