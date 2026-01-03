Fastweb si fonde con Vodafone Italia

Dal primo gennaio Fastweb e Vodafone Italia sono ufficialmente un'unica realtà societaria. A sancirlo è stata la fusione per incorporazione deliberata dalle rispettive assemblee, che ha portato tutte le attività sotto la denominazione Fastweb. Un passaggio che chiude la più rilevante operazione di consolidamento degli ultimi anni nel mercato italiano delle telecomunicazioni e apre un nuovo capitolo negli equilibri del settore. I numeri spiegano la portata dell'operazione: oltre 20 milioni di linee mobili, 5,8 milioni di linee fisse, più di 20mila siti radiomobili con copertura 5G all'87% della popolazione e una rete fissa proprietaria di 74 mila chilometri, di cui il 54% in fibra FTTH. Fastweb si afferma così come il principale operatore infrastrutturato del Paese, in grado di competere ad armi pari con l'ex monopolista. L'integrazione, avviata già all'inizio del 2025, è il risultato dell'acquisizione di Vodafone Italia da parte di Swisscom, casa madre di Fastweb, per un corrispettivo di 8 miliardi di euro cash and debt free. Per il gruppo britannico Vodafone l'operazione ha rappresentato una tappa della strategia di dismissioni in Europa, finalizzata a concentrare risorse sui mercati considerati più strategici, come Regno Unito e Germania.

Alla guida del nuovo gruppo resta l'amministratore delegato Walter Renna, manager cresciuto in Fastweb e diventato il volto dell'operazione. È sua la visione di una Fastweb trasformata da semplice operatore di rete a piattaforma tecnologica integrata.