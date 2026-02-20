Fincantieri, va in porto l'aumento di capitale. Ordine dalla Us Navy

Un'operazione durata appena 90 minuti, praticamente il tempo di una partita di calcio. L'aumento di capitale di Fincantieri si è quindi concluso con successo, per un valore di 499,2 milioni in azioni collocate a investitori istituzionali tra Regno Unito, Stati Uniti, Italia ed Europa. La domanda è stata per cinque volte l'offerta di azioni, che era pari al 10% del capitale del gruppo guidato da Pierroberto Folgiero. Il collocamento è avvenuto a un prezzo per azione di 10,32 euro, inferiore del 7% rispetto a quello di chiusura del titolo di mercoledì a Piazza Affari. L'immissione sul mercato di nuove azioni si è abbattuto come prevedibile sul titolo che ieri ha perso l'11,8% a 14,52 euro.

"L'aumento di capitale", spiega il gruppo, "consente alla società di accrescere ulteriormente la propria flessibilità finanziaria" per "supportare il proprio percorso selettivo di crescita inorganica, se del caso anche mediante il ricorso ad opportunità di M&A (fusione e acquisizione, ndr)". Ora le azioni effettivamente sul mercato sono cresciute al 36% del capitale. Mentre il primo azionista Cdp Equity è sceso a circa il 64,25 % del relativo capitale sociale. Intanto, sul fronte del business, Fincantieri ha ottenuto insieme all'americana Bollinger Shipyards una commessa per la costruzione delle navi Lsm (Landing Ship Medium) da trasporto della Marina statunitense. Un ordine che rientra negli accordi di novembre quando era stata annunciata la revisione del programma delle fregate Constellation e che sarà formalizzato entro la metà del 2026. Lo ha confermato la stessa Us Navy. I lavori per le prime quattro navi verranno affidati ai cantieri in Wisconsin di Fincantieri Marinette Marine. A settembre, spiega la nota, Bollinger si è aggiudicata un contratto per supportare l'approvvigionamento e la progettazione ingegneristica della prima Lsm e Fincantieri eseguirà i lavori per la costruzione delle prime quattro navi. Il valore della commessa è di 800 milioni di dollari.

Il contratto prevede l'opzione per altre tre. L'ordine per la Marina americana rientra tra quelli attesi da Fincantieri che, in occasione della presentazione del piano al 2030, ha previsto commesse per la difesa navale per 5 miliardi in sei mesi.