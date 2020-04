Fitoussi avverte: "L'Unione europea rischia il suicidio"

Il dopo-Coronavirus potrà essere considerata come l'occasione per un grande piano europeo di investimenti. Ne è convinto Jean-Paul Fitoussi, che però mette in guardia sui possibili pericoli: " O lo è o non lo sarà mai più. La scelta è qui e ora, perché se non andiamo in questa direzione, ci condanniamo a un destino di sottosviluppo ". Un possibile programma europeo di investimenti dovrebbe prevedere un piano di investimenti in beni pubblici " che sono quelli dal cui utilizzo, per definizione, non si può escludere nessuno e che recano valore aggiunto a tutti i cittadini ". Dalla sanità all'educazione e alla formazione, passando per reti infrastrutturali, materiali - come autostrade, porti e aeroporti - e immateriali come la banda larga: " Si tratta di beni che hanno un’utilità sociale molto più rilevante dell’utilità economica ma che, a lungo termine, fanno sì che quest’ultima raggiunga la prima. Basti pensare all’istruzione ".

Abbassando il livello della spesa si rischia di distruggere il capitale umano. Il punto non è quante risorse andrebbero mobilitate per una missione così ambiziosa, ma a contare è soprattutto la qualità: " Se c’è la qualità, tutto quello che serve deve essere trovato. Se diciamo che facciamo la rete internet più moderna del mondo, allora metteremo nel progetto tutto il denaro che serve. E così per il trasporto, per la ricerca e via di seguito ". Sostanzialmente si tratta di " rovesciare tutto l’impianto della politica economica europea restrittiva degli ultimi 30 anni " che ha provocato " l’azzeramento degli investimenti ".

"L'Ue rischia il suicidio"

Nell'intervista rilasciata a La Nazione, l'economista francese si è detto deluso (ma non sorpreso) da quest'Europa che continua a litigare anche in piena emergenza Coronavirus: " Me l'aspettavo. L’Europa non si è mai trovata all’appuntamento quando avevamo bisogno di essa ". A suo giudizio era prevedibile che i Paesi del Nord dicessero no alla mutualizzazione del debito, ma senza di essa " non si risolve la crisi di oggi. E non farlo è un suicidio collettivo ".