Fonage, Libutti: "Bilancio in positivo e rendimenti ancora in crescita"

Presidente Libutti, il bilancio tecnico del Fondo ha fatto registrare un risultato estremamente positivo. Ci spiega in che modo sono stati raggiunti questi obiettivi?

"Sicuramente questo risultato deriva dall'andamento del portafoglio di mercato, quindi della parte di titoli che hanno ben performato. Con la nostra gestione sono stati liquidati quella parte dei titoli che hanno generato rendimenti alti e quindi è stato possibile raggiungere un risultato di questo tipo".

Lei è al secondo mandato da presidente. In questi anni il fondo ha consolidato in modo forte la sua posizione nel mondo della previdenza integrativa. Quali sono gli obiettivi da raggiungere nei prossimi 2 anni?

"Noi come obiettivo primario abbiamo un punto chiaro: stiamo valutando se dismettere l'asset immobiliare. In linea di principio siamo convinti che potremmo ottenere dei risultati più importanti gestendo quelle masse direttamente con la finanza e quindi stiamo valutando con quale modalità vendere l'intero patrimonio immobiliare. Questo è un obiettivo importante che ci porterebbe a far rendere ulteriormente il nostro patrimonio a beneficio degli iscritti. Questo vorrebbe dire consolidare ulteriormente tutto il fondo pensione che ad oggi obiettivamente non ha problemi di organizzazione. Ha una struttura importante e che si è rafforzata molto".



Quali sono state le scelte vincenti? Come vi siete mossi sul mercato delle obbligazioni?



"Abbiamo quasi l'80 per cento del nostro portafoglio in titoli obbligazionari perché abbiamo la necessità di avere investimenti e di copertura di lungo periodo, circa 30 anni. Per noi è un mercato fondamentale. Da qualche anno siamo più presenti anche in investimenti alternativi che hanno portato rendimenti molto alti. Abbiamo la nostra struttura che sta mostrando capacità nella selezione dei fondi che investono in alternativo e questa è un'altra scelta che sta portando risultati importanti. E stiamo valutando se ampliare il portafoglio degli alternativi perché evidentemente i risultati ci stanno dando ragione e questa scelta fatta due o tre anni fa ci sta portando degli ottimi risultati".



Era stata prevista una redistribuzione dell’avanzo tecnico, ma come lei ha ricordato l’emergenza Covid ha frenato l’operazione. Ci può dire qualcosa in più su quali saranno le mosse per i prossimi mesi?

"Abbiamo voluto fortemente questa redistribuzione di parte del bilancio tecnico. Siamo fortemente convinti che è giusto condividere questo avanzo. È altrettanto vero che siamo di fronte ad una crisi, come quella pandemica, senza precedenza. Bisogna quindi attendere qualche mese per capire se il problema è rientrato realmente e se quindi si potrà ragionare su una redistribuzione. Le agenzie di assicurazione non sono altro che delle imprese che come tutte le aziende in Italia hanno avuto delle difficoltà e quindi vedremo come le agenzie usciranno da questo periodo per capire se si potrà procedere con questa redistribuzione".

In un contesto così incerto, a causa di una crisi senza precedenti, quanto è importante la previdenza integrativa?

"Ritengo che le incertezze che la vita familiare ed economica ci pone davanti ci obbligano a ragionare su una formula alternativa rispetto a quella che lo Stato ci dà. Non fosse altro perché l'Inps quotidianamente racconta di una situazione drammatica. È difficile pensare che tra 20-30 anni l'Inps possa sta meglio rispetto ad oggi. Tutto ciò deve portare ad avere la necessità di possedere una ruota di scorta solida. Sono convinto che debba essere lo Stato, con una campagna di sensibilizzazione, a spiegare che uno strumento, come quello della previdenza complementare, è utile per vivere un futuro più sereno. Da qui ai prossimi 20-30 si giocherà la partita della sostenibilità delle famiglie. Quindi è bene non farsi trovare impreparati".

C’è un messaggio che vuole dare a chi non è ancora iscritto e vorrebbe farlo in momento così incerto che (quasi certamente) andrà a riscrivere il “capitolo pensioni” in Italia?

"Credo che la riflessione debba essere una. L'aspettativa di vita media è aumentata. I 60enni e i 70enni di domani saranno sempre più in salute rispetto ai nostri genitori e rispetto ai nostri nonni. Quindi vuol dire che avremo la possibilità di vivere gran parte della vita in modo autonomo e in modo sicuramente meno statico rispetto ai nostri genitori. E in questo contesto c'è una vacatio da colmare a livello economico che va ristorata se non nella sua totalità almeno in buona parte. Questo dovrebbe far riflettere e dunque far capire quanto sia necessaria la previdenza complementare per potersi garantire una vita dignitosa alla fine del percorso lavorativo".

Nel futuro punterete anche su investimenti alternativi come ad esempio il mondo del “private equity”?

"Noi stiamo investendo nelle alternative. È un mondo che ci sta dando particolare soddisfazione e stiamo cercando di aumentare la parte di portafoglio dedicata agli investimenti alternativi. Abbiamo avuto ottime performance con risultati negli ultimi due anni e quindi da qui ai prossimi due-tre anni saremo sicuramente molto più presenti".

Infine, ci vuole dare una previsione sul settore previdenziale integrativo per i prossimi anni. La domanda di questo strumento previdenziale crescerà?

"Senza una ripresa del mercato del lavoro non ci sarà un mercato della previdenza. La previdenza integrativa va coltivata fra i trentenni, i trentacinquenni. E se questi non lavorano non possono avere risorse per sposarsi, per comprare una casa e per accedere ad una pensione complementare. L'Italia ha una sola possibilità: fare una riforma del lavoro e lasciar stare le riforme previdenziali. Se riescono a ridare piena contribuzione alle casse dell'Inps c'è la possibilità di avere un futuro migliore. Se così non fosse, è abbastanza improbabile che ci sia un futuro per la previdenza. In Italia circa 6 milioni si rivolgono al mercato della previdenza integrativa. Si tratta del 10 per cento della popolazione. Questo settore ha margini di crescita enormi. Spesso si tende a rinviare il faccia a faccia con i problemi. Gli italiani hanno comunque una propensione al risparmio maggiore rispetto agli altri Paesi. Ma in tanti non pensano al fatto che spesso l'uscita dal lavoro abbatte più o meno del 50 per cento il reddito mensile. E solo una pensione complementare può di fatto sopperire alle mancanze della previdenza dello Stato per avere una vita dignitosa. Qualcosa che dovrebbe essere un diritto per tutti".