Generali Italia scommette sull'IA

Generali Italia aggiorna i suoi record di raccolta premi nel 2024, chiudendo a quota 32,1 miliardi di euro. Inoltre, ha annunciato un piano di investimenti con oltre 325 milioni su Dati e Intelligenza Artificiale. Queste e altre novità sono state presentate ieri a Roma nel corso dell'evento Generali Partner del Paese sulle grandi sfide contemporanee: Salute&Welfare e CatNat&Climate Change, alla presenza di istituzioni, partner, media e rete distributiva, oltre al top management della Country Italia. All'evento sono state presentate le linee di sviluppo del piano triennale di Generali Country Italia in coerenza con la strategia di Gruppo Lifetime Partner 27: Driving Excellence.

«I risultati ottenuti nell'ultimo triennio rafforzano la nostra leadership a livello nazionale e confermano la solidità di Generali in Italia», ha dichiarato Giancarlo Fancel (in foto), country manager e ceo di Generali Italia. «La questione demografica e il cambiamento climatico sono sfide che mettono in evidenza il ruolo sociale del nostro essere assicuratori e noi intendiamo confermarci come solido Partner del Paese per contribuire alla crescita economica, sociale e ambientale». Su quest'ultimo fronte, in meno di due anni la compagnia ha dichiarato di aver supportato oltre 141mila famiglie e 21mila imprese, liquidando circa 1 miliardo di euro di sinistri e gestendo più di 162 mila sinistri relativi ad eventi naturali.

«Siamo una delle principali casseforti del sistema Paese con oltre 150 miliardi tra risparmio, investimenti e fondi di pensione e gestione», ha proseguito Fancel, «deteniamo più di 35 miliardi di titoli governativi come gruppo in Italia, abbiamo una offerta previdenziale con masse in gestione per oltre 40 miliardi, a livello di gruppo deteniamo circa 50 miliardi a sostegno di investimenti e dell'economia reale italiana». Solo nel 2023, ha specificato il manager, «abbiamo versato 2,4 miliardi di tasse».

Protezione, salute e welfare, eccellenza della rete e scale up innovazione, sono state le priorità indicate nel Piano

industriale 2025-2027. In ambito Salute e Welfare, la Compagnia ha lanciato la business unit Health&Welfare: il network Welion di strutture sanitarie d'eccellenza oggi conta più di 13mila centri diffusi in ogni provincia.