Generali nel venture capital a 360 gradi

Generali Ventures, l'iniziativa di venture capital del Leone ha preso il largo. Servirà ad accelerare sul fronte dell'innovazione, entrare in nuovi mercati e generare ulteriori efficienze operative per il gruppo. Grazie a una dote pari a 250 milioni, Generali Ventures ha l'obiettivo di individuare le opportunità di investimento più promettenti, con un focus particolare sui settori insurtech e fintech. Avviato nel 2022, dopo un'analisi approfondita di oltre 100 fondi di venture capital, Generali Ventures ha concretamente investito in tre iniziative strategiche: Mundi Ventures, specializzata in tecnologie insurtech; Speedinvest, incentrata su start-up nelle fasi iniziali pre-seed e seed; Dawn, focalizzata su investimenti in software. Gli obiettivi di investimento comprendono start-up innovative, sia in fase pre-seed sia late stage, con un interesse geografico che si estende ai fondi venture capital in Europa e negli Stati Uniti. «Nell'ambito del nostro piano strategico Lifetime Partner 24: Driving Growth ci confermiamo come un gruppo innovativo orientato al cliente, con un focus sull'impiego ottimale di dati e tecnologie», ha dichiarato Bruno Scaroni, group chief transformation officer di Generali. Il piano Lifetime mobiliterà circa 1,1 miliardi di investimenti nella trasformazione digitale e tecnologica del gruppo. «Con questa nuova iniziativa - ha aggiunto Scaroni - intendiamo destinare investimenti a lungo termine all'ecosistema globale dell'innovazione. Generali Ventures si propone inoltre di esercitare un impatto positivo sul settore assicurativo».