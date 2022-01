Homi, il salone degli stili di vita e della casa in scena dall’11 al 14 marzo

HOMI, il Salone degli Stili di Vita, manifestazione interamente dedicata al mondo dell’abitare e della decorazione per la casa in programma nel mese di gennaio, posticipa le date e si terrà sempre in Fiera Milano dall’11 al 14 marzo 2022.

La nuova collocazione in prossimità della primavera è stata decisa dopo al confronto continuo con il mercato per consentire di svolgere l’appuntamento in un clima di maggiore serenità per tutti gli attori della filiera: espositori, visitatori e buyer.

Stili, tendenze e novità del mondo dell’abitare torneranno in presenza e in sicurezza nel Polo espositivo di Rho con rinnovata capacità attrattiva riconfermando i valori legati all’ artigianalità, al Made In e alla sostenibilità.

In attesa del taglio del nastro inaugurale, HOMI continuerà a interagire con gli stakeholder attraverso il sito www.homimilano.com - dove si trovano tutte le informazioni e le modalità di partecipazione - arricchendolo di temi e novità di mercato, con il continuo aggiornamento di #homicommunity, la piattaforma dedicata a imprese e professionisti che raccoglie interviste, novità di prodotto, storie e informazioni.