I conti correnti a rischio: il Fisco si riprende tutto

Lo Stato divorerà i nostri risparmi. Brutte notizie per i vecchi, cari, conti correnti. Dal prossimo 16 ottobre saranno inviate circa 9 milioni di cartelle relative al pignoramento del conto. E interesseranno principalmente tutti coloro che presentano pagamenti in sospeso. La scelta di pignorare il conto corrente dei cittadini in debito non è del tutto casuale. Ad oggi, infatti, circa il 70% della popolazione Italiana ne possiede uno, utilizzato principalmente per ricevere stipendi ed effettuare bonifici.

Ciononostante, però, la recente esplosione delle banche online ha costretto l’Agenzia delle entrate a usufruire dei servizi offerti dall’anagrafe tributaria, così da poter recuperare in poco tempo il resoconto completo di tutti i conti correnti intestati a ogni singolo cittadino. Brutte notizie a parte, si ricorda che in Italia sono presenti alcune limitazioni sul pignoramento, come ad esempio, l’obbligo di prelevare esclusivamente il 50% della giacenza nel caso in cui il conto corrente risulti essere cointestato.

Segnatevi, dunque, questo dannato giorno sul vostro calendario. E poco importa se chi legge è alle prese con una delle più gravi crisi economiche della storia recente del nostro Paese. Ultimi giorni, quindi, prima della ripresa dell’attività di accertamento e riscossione da parte dell’Agenzia delle entrate. Il 15 ottobre scade la sospensione voluta dal governo per dare una boccata d’ossigeno ai contribuenti in difficoltà a causa del coronavirus. Secondo i numeri ufficiali, illustrati dal direttore, Ernesto Maria Ruffini, a pagare di più saranno i cittadini. Dei 18 milioni di soggetti iscritti a ruolo, 15 milioni sono persone non titolari d’impresa, cittadini che hanno delle cartelle per multe o cose simili. E circa 3 milioni sono imprese.

"È chiaro che la ripresa non sarà immediata, per cui dal 15 ottobre non avremo le cassette postali piene" , assicura Ruffini. "Sarà una ripresa progressiva che nel corso dei mesi andrà diluendo e smaltendo gli arretrati, ma allo stesso tempo riprenderà l’attività ordinaria" . Secondo i dati delle Entrate, ogni anno circa 5.600 enti differenti affidano mediamente 29 milioni di singoli crediti da riscuotere, ricompresi in circa 16 milioni di cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e avvisi di addebito. Questi 29 milioni di singoli crediti, che ammontano in media a circa 80 miliardi di euro, sono relativi a più di 8 milioni di contribuenti. Considerando i mesi di sospensione (circa 7), l’ammontare del gettito da recuperare a partire dalla metà del mese si potrebbe aggirare intorno ai 50 miliardi. Una montagna di soldi.

Dal 16 ottobre quindi ripartiranno accertamenti esecutivi, ingiunzioni e accertamenti esecutivi. Si tratta, in particolare, dei versamenti delle quote richieste nelle cartelle di pagamento, avvisi di addebito e di accertamento. Rate dei piani di dilazione in scadenza tra l’8 marzo e il 15 ottobre. L’Agenzia delle entrate potrà riprendere le azioni di riscossione, come pignoramenti, fermi amministrativi e ipoteche. Inoltre potranno essere inviate le notifiche di nuove cartelle.

La necessità di interrompere l’attività di accertamento e riscossione nei confronti dei contribuenti è emersa in seguito alla crisi economica provocata dal Covid. Il primo provvedimento che ha previsto la loro sospensione è stato il decreto Cura Italia che ha congelato tutto dall’inizio del lockdown (8 marzo) fino al 31 maggio. Un secondo slittamento al 31 agosto è stato stabilito con il decreto Rilancio. Mentre l’ultima data del 15 ottobre è prevista dal decreto Agosto.