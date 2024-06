Cinquant'anni di liberismo

Ascolta ora 00:00 00:00

Mentre l'Italia era impantanata nello statalismo, nell'assistenzialismo e nel consociativismo più profondi, nasceva il quotidiano che stiamo leggendo grazie all'intuizione geniale, controcorrente e di marcata cultura liberista di Indro Montanelli. Martedì 25 giugno 1974 salpava il primo numero in un mare a dir poco tempestoso. Chi scrive lo frequenta da quel salutare avvio. Cinquant'anni di fedeltà. E, da anni, anche collaboratore con i miei lapilli io che non sono giornalista per la libera disponibilità di chi lo dirige.

Per l'Italia il Giornale è un'esperienza di provocante libertà in un clima di generale conformismo. Mi piace pensare che questo quotidiano abbia aperto la strada alla sfida di Margaret Thatcher nel Regno Unito primo ministro dal 4 maggio 1979 al 28 novembre 1990 contrassegnata da successi notevoli sul terreno dell'economia (non ci può essere libertà se non c'è libertà economica) e su una magistrale architettura culturale (la società non esiste: esistono individui, uomini, donne e famiglie). Mi piace pensare che il Giornale abbia aperto la strada alla sfida portata avanti da Ronald Reagan presidente Usa dal 20 gennaio 1981 al 20 gennaio 1989 quando iniettò in un Paese in profonda crisi strutturale un ricostituente energetico a base di riduzione delle tasse, aleggerimento del controllo della mano pubblica, massicce liberalizzazioni e lotta al sindacalismo massimalista. In Italia, ovviamente, ci si stracciava le vesti al solo sentire parlare di quel che stavano facendo Thatcher e Reagan.

Unica voce distonica, questo quotidiano.

Che, per restare nel campo dell'economia reale, ha dato voce a chi mai l'ha avuta nel media e cioè al mondo delle piccole e medie imprese. Il liberismo è un piano d'azione che colloca al centro la persona e il suo desiderio di libertà di costruire. Un fatto coraggioso, insomma. Reale, per l'appunto, come l'economia reale.