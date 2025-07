Milan, occhi su Boniface: ecco cosa serve per prenderlo

Milan, c'è un nome nuovo per l'attacco: Boniface

Prosegue il casting per l'attacco del Milan. Anche se Max Allegri avrebbe espresso il suo gradimento primario per Dusan Vlahovic, e al netto delle valutazioni sul pagamento della clausola per Moise Kean, Tare sta valutando diversi profili. Tra questi c'è anche quello di Victor Boniface, attaccante nigeriano del Bayer Leverkusen, 11 gol la passata stagione a causa di un mucchio di stop per infortunio e 24 l'anno precedente. Il giocatore era sul punto d'andarsene già lo scorso gennaio, attirato dalle sirene arabe. Ora il Milan ci pensa seriamente, ma per prenderlo servono almeno 50-60 milioni di euro.

La Juve piomba su Leo Ortiz: ecco chi è

Se la Juventus ha un problema, quello si chiama difesa. Abbondante e qualitativa negli altri reparti, vacillante nelle retroguardia. Non è dunque un caso se Comolli cerca con insistenza l'inserimento di un nuovo titolare. L'ultimo sondaggio, in questo senso, sarebbe nei confronti di Leo Ortiz, centrale classe 1996 in forza al Flamengo. Il club brasiliano sa che si tratta di un suo perno e non se ne priverà facilmente. Il cartellino oscilla tra i 20 e i 25 milioni.

Anche Gasp vuole in centrale: si lavora su Lucumi

Anche la Roma di Gasperini punta a rafforzare la linea difensiva. Il nome forte è quello di Lucumi del Bologna, ma prenderlo non si sta rivelando affatto facile, anche perché pure Beukema è fortemente corteggiato, in questo caso dal Napoli. Il club rossoblu non intende privarsi di entrambi e la situazione resta fluida. La Roma avrebbe messo sul piatto un'offerta importante, da 28 milioni di euro, ma la trattativa per ora non fa segnalare passi in avanti.

Leoni o De Winter? L'Inter ci pensa

Fase di riflessione in casa Inter. Marotta lavora su un nuovo difensore e il nome di Giovanni Leoni, del Parma, è sempre in cima alla lista. Ma nelle ultime ore si sono fatte spazio alcune perplessità: la sua valutazione - 25 milioni circa - appare troppo alta rispetto all'età e alla sua esperienza. Ecco allora che si affaccia anche il nome di Koni De Winter, del Genoa. Quattro anni in più, maggiore esperienza, grandi capacità e un prezzo del cartellino leggermente più basso. I nerazzurri riflettono.

Fiorentina - Bernabè, il cerchio si stringe

La Viola è vicina ad Adrian Bernabé.

Nelle ultime ore, infatti, il giocatore avrebbe detto sì al trasferimento a Firenze, e adesso c'è da trovare l'intesa con il Parma. Il suo cartellino vale almeno 20 milioni di euro, cifra rispetto alla quale il club ducale non sembra intenzionato a fare sconti.