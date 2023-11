I tassi Bce "cancellano" prestiti per 64 miliardi

Unimpresa parla di «tempesta perfetta sul credito bancario» scatenata dalla «scellerata politica monetaria» della Bce. Difficile darle torto, numeri alla mano. Sono queste le cifre che certificano come i ripetuti rialzi dei tassi abbiano azzoppato la richiesta di prestiti: nell'ultimo anno, 57 miliardi di euro in meno (-8%) alla voce «finanziamenti alle aziende»; saldo negativo di sette miliardi per le famiglie, con i mutui fermi e i prestiti personali crollati di oltre 13 miliardi. Una volta c'era un vetro a separare i clienti dai bancari: ora c'è un muro che ha portato a una stretta creditizia da 64 miliardi. E c'è anche il disagio crescente di chi, con l'impazzimento del costo del denaro, non ce la fa più a onorare le rate. Così le sofferenze, antico tallone d'Achille di buona parte dei nostri istituti, sono cresciute in 12 mesi di quasi il 10%, passando da 16 miliardi a quasi 18 miliardi, con un +25% solo nei primi nove mesi del 2023.

Il vicepresidente di Unimpresa, Giuseppe Spadafora, va giù con l'accetta: «È un conto che stanno pagando i cittadini e le imprese, perché le banche, proprio grazie all'aumento dei tassi, macinano utili come mai». E se il cavallo non beve, cioè imprese e famiglie non chiedono prestiti, è perché «l'acqua è inaccessibile. O, peggio, avvelenata».

Il problema è che la Bce continuerà a render l'acqua sempre più tossica. Il suo vicepresidente, Luis de Guindos, ha detto ieri che «un ulteriore inasprimento è ancora in cantiere». È la solita ricetta distruttiva, applicata allora da Mario Monti per mezzo di una politica fiscale all'insegna dell'austerità, e ora da Francoforte con le leve monetarie. E contro comportamenti eterodossi, c'è lo spread a far da cane da guardia. De Guindos non poteva essere più chiaro: «Costi di finanziamento più elevati e politiche fiscali meno prudenti potrebbero riaccendere le preoccupazioni sulla sostenibilità del debito sovrano, in particolare nei Paesi in cui i livelli di debito sono già elevati».