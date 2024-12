iGenius presenta il suo Colosseum, il supercomputer che allena l'IA

Ascolta ora 00:00 00:00

La startup italiana iGenius fa squadra con Nvidia e lancia Colosseum, uno dei più grandi supercomputer al mondo con a bordo i superchip del colosso statunitense. iGenius sta costruendo un centro dati nel Sud Italia che ospiterà circa 80 dei server più potenti di Nvidia, chiamati GB200 NVL72, ciascuno con 72 chip Blackwell, la nuova famiglia di processori da poco lanciati dal colosso tecnologico statunitense.

Il supercomputer Colosseum, che sarà dotato di un sistema di raffreddamento a liquido all'avanguardia alimentato da energia rinnovabile proveniente sempre dall'Italia, verrà utilizzato per realizzare applicazioni avanzate di intelligenza artificiale, tra cui l'addestramento di AI generativa open-source e large language models con oltre un trilione di parametri. iGenius intende fare di Colosseum la base per la prossima fase della collaborazione con Nvidia per lo sviluppo di modelli di AI destinati a settori che richiedono massimi livelli di sicurezza, affidabilità e precisione dei dati, come la consulenza finanziaria, la sanità e la pubblica amministrazione.

La deep tech italiana, nata nel 2016 e specializzata in intelligenza artificiale per le imprese che operano in settori altamente regolamentati, lo scorso giugno ha strappato una maxi-valutazione di 1,7 miliardi nel round di finanziamento da 650 milioni.

«Colosseum è una delle piattaforme per settori regolamentati più avanzate al mondo in grado di stabilire nuovi standard di innovazione e velocità nell'intelligenza artificiale», ha rimarcato il fondatore e ceo di iGenius, Uljan Sharka (in foto). « Abbiamo progettato questo supercomputer per casi d'uso da unicorno che possono generare oltre 1 miliardo di dollari di valore», ha aggiunto Sharka.

«L'intelligenza artificiale è la tecnologia più trasformativa dei nostri tempi, il computing e il software di Nvidia forniscono la piattaforma a nazioni e imprese che si stanno

preparando a questo cambiamento monumentale», ha sottolineato Charlie Boyle, vice presidente di DGX platforms di Nvidia che ha ammesso che Colosseum sarà una delle più grandi implementazioni al mondo dei server di Nvidia.