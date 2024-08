Ikea vende i mobili usati. È il guanto di sfida a eBay

Ascolta ora 00:00 00:00

Dal mobile a basso costo al mercato del riuso il passo può non sembrare breve. Anche perché, a una prima vista, possono apparire mondi in qualche modo confliggenti. Eppure non la pensa così Ikea che, secondo quanto riportato dal Financial Times, si appresta a lanciare Ikea Preowned: vale a dire una piattaforma dove gli utenti potranno acquistare e vendere mobili del big svedese di seconda mano. Il progetto conoscerà una prima fase pilota a Madrid e Oslo: il test dovrebbe terminare alla fine dell'anno.

L'obiettivo della catena svedese di mobili - che proprio quest'anno ha compiuto 89 anni, è quello di diffondere la nuova creatura a livello globale. Il ceo del gruppo, Jesper Brodin, ha avviato da tempo un processo di trasformazione del gruppo che adesso si mette nella stessa arena di attori come e-Bay, il celebre sito di aste americano che punta molto sul mercato dell'usato. Il cosiddetto second-hand, vale a dire il mercato degli oggetti di seconda mano, è un trend crescente a livello mondiale tenendo presente il grande successo di piattaforme come Vinted e Vestiaire Collective (per citare due nomi tra quelli più celebri). Nella sola Italia, l'Osservatorio Second Hand Economy condotto da Bva Doxa per Subito scrive di un giro d'affari di 26 miliardi di euro nel corso del 2023. E a livello globale com'è la situazione? Il settore dei mobili usati pare essere in grande ascesa: secondo un'analisi condotta da StraitsResearch, vale a livello globale 38 miliardi di dollari, ma si prevede che possa raddoppiare a 72 miliardi da qui al 2032 con una crescita media annua dell'8 per cento. Va da sé che anche giganti del low cost come Ikea debbano attivare in qualche modo un presidio sul settore, per evitare di rimanere schiacciati da tendenze particolarmente forti nelle generazioni più giovani.

La piattaforma darà ai clienti la possibilità di pubblicare un'inserzione con il proprio mobile a marchio Ikea, le sue foto e il prezzo di vendita. Il sistema, poi, attraverso un database sarà in grado di estrarre immagini promozionali, misure e caratteristiche del prodotto.

Il venditore potrà permettere al compratore di ritirare il mobile direttamente a casa sua, avendo la possibilità di ricevere come contropartita soldi oppure un buono Ikea maggiorato del 15% nel suo valore. In un primo momento la pubblicazione delle inserzioni rimarrà gratuita, ma non è da escludere che in futuro possano essere applicate delle piccole commissioni.